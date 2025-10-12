Joker Thielebeule sticht: Hagen/Uthlede schafft Befreiungsschlag

Der erste Abschnitt verlief über weite Strecken ereignisarm. Beide Teams schenkten sich nichts. Die wenigen Torszenen wusste H/U allerdings zu nutzen. David Subasic war kurz vor der Pause binnen 180 Sekunden zweimal zur Stelle und sorgte für die 2:0-Führung. Diese gab die defensiv weiter anfällige Heimmannschaft allerdings schnell wieder aus der Hand. Einen berechtigten Elfmeter verwandelte Mohammed Tekin - 2:1 (50.). Als Can Sengül in der 66. Minute ausglich, schien die Begegnung auf die Ottersberger Seite zu kippen. Doch die Gäste wurden für ihre Moral nicht einmal mit einem Zähler belohnt. Der eingewechselte Lasse Thielebeule köpfte fünf Minuten vor Schluss zum 3:2-Siegtreffer ein.