Joker Therkelsen schockt Hertha – Kiel klaut die Punkte in Berlin

Die Berliner starteten dominant und bestimmten das Spielgeschehen von Beginn an. Früh jubelte Hertha bereits, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt.

Auch danach erspielten sich die Gastgeber zahlreiche Möglichkeiten, scheiterten jedoch immer wieder an der eigenen Ungenauigkeit oder der Kieler Defensive. Selbst ein Elfmeter kurz vor der Pause wurde nach VAR-Überprüfung zurückgenommen. Ein Spiel, das Hertha eigentlich kontrollierte – aber nicht in Tore ummünzen konnte.

Therkelsen schlägt eiskalt zu

Dann kam der Moment des Spiels: Nach einem langen Einwurf setzte sich Harres stark durch und legte den Ball perfekt ab – Jonas Therkelsen blieb cool und hämmerte den Ball zum 0:1 für Holstein Kiel ins Netz.

Der Joker, erst zur Halbzeit eingewechselt, bewies erneut seinen Torriecher. Schon gegen Kaiserslautern hatte er nach seiner Einwechslung überzeugt – diesmal krönte er seine Leistung sogar mit dem entscheidenden Treffer.

Herthas Verzweiflung – Riesenchance vergeben

In der Schlussphase warf Hertha alles nach vorne. Doch es fehlte weiterhin die Präzision – und auch das nötige Glück. Die Szene des Spiels aus Berliner Sicht: Ein Stürmer köpft aus kürzester Distanz freistehend am leeren Tor vorbei. Eine unglaubliche Szene – und sinnbildlich für die Chancenverwertung der Gastgeber. Auch in der Nachspielzeit blieb die große Antwort aus.

Fazit: Effizienz schlägt Dominanz – Therkelsen der Held

Hertha BSC war über weite Strecken das bessere Team, ließ jedoch zu viele Chancen liegen und wurde dafür bestraft. Holstein Kiel hingegen zeigte sich gnadenlos effektiv.



Matchwinner: Jonas Therkelsen, der als Joker erneut den Unterschied machte und mit seinem Treffer den Auswärtssieg sicherte. Während Hertha einen bitteren Rückschlag hinnehmen muss, setzt Kiel seinen starken Lauf fort – dank eines Mannes, der aktuell einfach immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.

Hertha BSC: Ernst – Zeefuik (80. Eitschberger), Gechter, M. Dardai, Karbownik – Cuisance, Seguin (87. Krattenmacher), Winkler, Brekalo, Reese – Schuler (67. Kownacki).

Trainer: Stefan Leitl.

Holstein Kiel: Weiner – Rosenboom, Nekic, Zec, Ivezic – Meffert, Kapralik (87. Niehoff), Ugoh (46. Therkelsen), Davidsen (90.+1 Schwab), Tohumcu (90.+3 Roslyng) – Harres (87. Müller).

Trainer: Tim Walter.

SR: Dr. Robert Kampka (Köln).

Zuschauer: 47.280.

Tor:0:1 Jonas Therkelsen (63.).