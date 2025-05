Joker sticht im Spitzenspiel

In den ersten 25 Minuten passierte auf dem Platz recht wenig. Beide Teams schauten erst mal nach der Gegnerschaft und versuchten eigene Fehler zu vermeiden. Hier gab es auf jeder Seite einen direkten Freistoß, die in Richtung kurzes Eck abgefeuert wurden. Aber die Versuche von MK Patrick Fußy (Goßmannsrod/8.) und Marcel Winkler (Neuhaus-Schierschnitz/20.) verfehlten die Tore und der Ball ging ans Außennetz. Zwischen der 28. und 35 Minute hatten die Gäste drei verheißungsvolle Möglichkeiten. Die Eingabe von Benedict Strebinger verpasste in der Mitte Tobias Keilmann. Durch seine Schnelligkeitsvorteile tauchte Pascal Gerhardt vor dem Keeper der Gastgeber Karl Schindhelm auf. Der war aber zur Stelle. Und der gleiche Spieler verzog dann freistehend vor dem Heimtorwart. So wurden die Seiten torlos gewechselt.

Nach dem Seitenwechsel waren dann zunächst die Platzhirsche aktiver. Aber Johannes Frisch im Gästetor wurde auch hier nicht gefordert. Die beste Möglichkeit der ISO hatte Stefan Kuot. Und dies war gleich einen Doppelchance. Sein Solo im Strafraum wird im letzten Moment zur Ecke geblockt. Diese bringt Marcel Winkler nach innen. Kuot ist zwar mit dem Kopf zur Stelle, aber das Leder fliegt über den Kasten. Nach genau einer Stunde Spielzeit hatte Tobias Keilmann, der ob der Ausfälle von Kevin Diller und Maurice Muche wieder das Sturmzentrum besetzte, die Großchance zur Gästeführung. Mit dem Knie war hier aber Keeper Karl Schindhelm noch am Ball und verhinderte den Einschlag. In der 79. Minute zeigte der umsichtig leitende Schiedsrichter Konrad Götze aus Rudisleben auf den Strafstoßpunkt. Und hier gab es nach dem Einsteigen von Ludwig Schmidt gegen Tobias Keilmann auch keine zwei Meinungen. Leon-Pascal Höfer kam zur Ausführung des Elfers extra von der Bank. Er ist in der laufenden Saison der Elfmeterschütze der Spielgemeinschaft. Und mit seinem verwandelten Strafstoß, klar war es für den Einwechsler die erste Ballberührung, steht er jetzt bei vier Treffern bei vier Versuchen. Höfer ist noch nicht ganz fit, aktuell reicht die Kraft nur für 20 Minuten.

Fazit: Der Tabellenführer war am Sonntag die etwas bessere Mannschaft, sie hatten auch mehr Ballbesitz und war einen Tick cleverer. Mit diesem Auswärtssieg beim ärgsten Verfolger hat die SG Goßmannsrod nun sechs Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz aus Neuhaus-Schierschnitz und Haina. Die Grabfelder kamen beim Gastspiel in Crock gegen die SG Sachsenbrunn nicht über ein Unentschieden (1:1) hinaus. Der Primus bracht somit aus den letzten beiden Saisonspielen noch ein Pünktchen zur Kreismeisterschaft. Mit der dritten Niederlage in Folge hat sich die Isolator-Mannschaft aus dem Titelrennen verabschiedet.