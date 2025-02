Joker sticht: Attaching gewinnt Punktspielauftakt gegen Rohrbach

Der Trainer bewies bei der Wahl seiner Startelf ein glückliches Händchen. „Es hätten sich alle einen Platz in der Anfangsformation verdient gehabt“, betonte Fürst, ehe er anfügte: „Ich habe darauf geachtet, dass wir auch auf der Bank gut aufgestellt sind und auf dem tiefen Platz nochmal Tempo reinbringen können.“ So saßen unter anderem Abdel Mbohou, Franz Gamperl und Joshua Goodluck zunächst auf der Bank. Das sollte sich auszahlen.

Doch zunächst fehlten auf beiden Seiten die offensiven Glanzlichter. Viele Zweikämpfe prägten das Duell. Zudem versuchten beide Teams, sich wieder an die Drucksituationen in Ligaspielen zu gewöhnen. Das gelang mal besser und mal schlechter – wie im Fall von Manuel Thalhammer in der 25. Spielminute: Der linke Außenverteidiger hatte nach einem Foul an Domenic Hörmann die große Chance zum 1:0, Marco Ziegelmeier parierte aber den halbhoch geschossenen Strafstoß. „Ein Elfer im ersten Punktspiel nach drei Monaten ist undankbar“, sagte Fürst.

Joker Mbohou avanciert zum Matchwinner

In Halbzeit zwei übernahm Rohrbach immer mehr die Kontrolle. Die Heimelf hatte eine Topchance, Hans Gamperl im BCA-Tor rettete aber glänzend mit dem Fuß. „In dieser Phase wäre ich mit einem 0:0 am Ende zufrieden gewesen“, sagte Fürst. Doch kurz darauf zahlte sich einer seiner Wechsel aus: Mbohou veredelte ein Solo zur Führung (78.).

Der TSV versuchte nun alles, doch der BCA hielt wacker dagegen. Und der Einsatz wurde belohnt: In der Nachspielzeit eroberte Franz Gamperl den Ball. Der ebenfalls eingewechselte Goodluck setzte Mbohou in Szene – und der machte mit seinem zweiten Treffer den Sack zu. Attaching sicherte sich wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt und hat nun sechs Punkte Puffer auf die Relegationszone.