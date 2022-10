Joker sticht am Tannweg

Einen durchaus glücklichen Auswärtssieg landete unser Kreisligateam beim SC Wettersbach. In einer relativ unspektakulären ersten Hälfte spielte sich der TSV eine eigentlich beruhigende Zwei-Tore-Führung heraus. Die Gastgeber starteten abwartend in die Partie, ließen den Gegner kommen und liefen erst ab der Mittellinie an. Das machte die Räume in der gegnerischen Hälfte natürlich eng. Dennoch konnte der TSV bereits früh in Führung gehen. Nach einem hohen Ballgewinn legte Balzer mit dem Rücken zum Tor auf Hauser ab, der ohne größere Gegenwehr zum 0:1 anschreiben durfte (8.). Wenig später spielte Hauser einen Zuckerball auf Balzer, der auf Kapitän Pfeiffer ablegte. Letzterer verzog um Haaresbreite. In der Folge trauten sich auch die Hausherren langsam in die Auerbacher Hälfte. Dabei vergaben sie eine Großchance frei vor dem Auerbacher Kasten leichtfertig, bevor Herb mit einer Wahnsinnsparade den Ball nach Freistoß und Kopfball mit den Fingerspitzen noch an die Oberkante der Latte lenkte (26.). Kurz darauf sah Wildenhayn die Chance, den weit vor seinem Tor postierten SCW-Keeper Günther mit einem schnell ausgeführten Freistoß von der Mittellinie zu überlisten. Doch leider landete die Kugel auf statt im Tor der Wettersbacher. Eine knappe Viertelstunde plätscherte die Partie dann so vor sich hin, bis sich David Guthmann ein Herz nahm und aus der Distanz den rechten Winkel knapp verfehlte (41.). 60 Sekunden später war ihm der Torerfolg dann doch noch vergönnt: Günther konnte einen Schuss von Guthmann nur nach vorne abwehren, außer dem Schützen selbst ging niemand auf den zweiten Ball und so stellte er per Kopf auf 0:2, was auch den Halbzeitstand bedeutete.