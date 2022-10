Joker stechen und machen Druck Nach 90 Minuten stand für die Eintracht ein wichtiger und letztendlich auch verdienter Heimsieg auf der Anzeigetafel.

Überraschenderweise keine Veränderungen gegenüber der Vorwoche, zumindest im Feldspiel, gab es bei den Gastgebern. Lediglich im Tor wurde getauscht. Julius Geyling war unter der Woche krank und konnte nicht trainieren. Deshalb stand der 18-jährige Lukas Wolfsdorf zwischen den Pfosten. Beim Gastgeber gab es diesmal gleich sieben Auswechselspieler. Zwei davon sorgten mit ihren Toren für die drei Punkte im Heimspiel. Die Gäste mussten gleich mit mehrerem Ersatz in Hildburghausen antreten. Besonders in der Hintermannschaft musste umgestellt und umgebaut werden. Im Tor stand mit seinen nunmehr 38 Jahren Torwartoldie Carsten Schmelz. Auf der Bank der Borscher hatten drei A-Jugendliche Platz genommen.

Bereits nach vier Minuten jubelten die Gastgeber. Nach einem Freistoß von Tobias Holl aus dem Halbfeld lief Jens Hirschfeld ein und konnte fast unbedrängt das Leder ins Tor befördern. Dies ging ja fast zu einfach. Dies tat den hochmotivierten Platzhirschen sichtbar gut, die sich gegenseitig anfeuerten und unterstützten. Nach der Anfangsviertelstunde war dann auch Borsch auf dem Platz angekommen. Sie brauchten etwas, um sich mit dem ungewohnten Untergrund vertraut zu machen. Und Trainer Andreas Mannel forderte zusätzlich: „Jungs bitte endlich wach werden!“ Und irgendwie hatten ihn seine Akteure wohl gehört. Denn gleich zwei Mal landete das Leder an der Torbegrenzung (16. Adrian Glotzbach aus 28 Metern an die Torlatte / 18. Franz Strunz per Kopfball an den Pfosten). Auf der anderen Seite machte es die Eintracht besser. Eine schöne Einzelleistung krönte Sandro Eichhorn mit dem 2:0, als er den Ball neben den linken Pfosten in die Maschen setzte. Kurze Zeit später hatte Stefan Fischer eine gute Aktion. Er legte sich zunächst das Leder selbst vor und hatte plötzlich freie Bahn. Dann sah er Jens Hirschfeld, aber beim Torabschluss war Keeper Carsten Schmelz mit den Fingerspitzen noch am Ball. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff forderte die gesamte Mannschaft im Kollektiv und auch die Akteure auf der Auswechselbank Handstrafstoß. Trainer Patrick Ortlieb ließ sich wenige Sekunden später an der Seitenlinie vom Assistenen Franz Eschler erklären, warum es hier keinen Pfiff gab.

Borsch gleicht aus - Joker stechen

Nach knapp einer Stunde Spielzeit drückt die Eintracht auf das 3:0. In der 55. Minute gab es drei Eckbälle und zwei weite Einwürfe hintereinander. Die Gäste aus Borsch reagierten nun auf den Rückstand und wechselten doppelt. Und eine schwächere Phase der Eintracht brachte die Gäste doch tatsächlich ins Spiel zurück. Zunächst verwandelte Christoph Neidhardt einen Foulstrafstoß (nach Fußvergehen von Johannes Schellhorn) zum Anschlusstreffer. Und zehn Minuten später markierte Hannes Bauer völlig freistehend nach einem Eckball den Ausgleich. Aber Hildburghausen hat an diesem Sonntagnachmittag die richtige Antwort. Die eingewechselten Maximilian Schneider mit herrlichem Seitfallzieher und Yannik Kuhles nach tollem Anspiel von Stefan Fischer ließen ihre Mannschaftskollegen, die Akteure auf der Bank und auch die Zuschauer und Fans jubeln.