Joker stechen – Askania dreht hitzige Partie gegen Blau-Gelb

So., 06.04.2025, 15:30 Uhr

Unsere 1. Herren sichern sich am Sonntag erneut drei Punkte und bezwingen die Zweitvertretung von SV Blau-Gelb Berlin mit 3:2 – ein hart erkämpfter Heimsieg gegen einen unangenehmen Gegner.

Schon in der 2. Spielminute brachte Simon B. unsere Farben früh mit 1:0 in Führung. Doch wer dachte, das Spiel würde ein Selbstläufer, lag falsch: Blau-Gelb glich in der 14. Minute zum 1:1 aus. Bis zur Pause blieb die Partie offen – viel Stückwerk, wenig Spielfluss auf unserer Seite.

Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen in der 60. Minute sogar die Führung zum 1:2. Unsere Mannschaft tat sich schwer, fand kaum zu gewohnter Sicherheit. Doch dann kamen die Joker: Besni U., nur neun Minuten zuvor eingewechselt, traf in der 76. Minute zum 2:2-Ausgleich. Und kurz darauf schlug unser heutiger Kapitän Nick D. zu – 83. Minute, 3:2! Damit war das Spiel gedreht.