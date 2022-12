Joker Smykacz schockt Heimmacht Victoria Clarholz

Am 16 Spieltag der Fussball Oberliga Westfalen musste sich Victoria Clarholz mit 0:1 im Holzhofstadion dem SV Schermbeck beugen. Dabei brach auch die so starke Heimserie der Clarholzer die nach Vier Siegen in Folge nun im Fünften Spiel eine Niederlage zur Folge hatte. Dabei verschlief die Heimelf die erste Halbzeit komplett, wachte erst spät auf, kassierte aber trotzdem das 0:1 im zweiten Durchgang

SV Schermbeck reißt im Fenerbahce Mannschaftsbus

Augen machten einige Zuschauer im Holzhofstadion, als sie den Mannschaftsbus des türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul sahen, spielte doch der SV Schermbeck in Clarholz oder ? Richtig der Busfahrer von Schermbeck ist auch der Busfahrer von Fernbahce. Ismael Taskesen heißt der Mann am Steuer. Die Erklärung ist simpel,, Der Bus gehört zur Fahrschule KAZ in Gelsenkirchen" und wird für Fahrten von Fenerbahce in Mitteleuropa eingesetzt. Ismael Taskesen ist aber kein Fenerbahce Fan, sondern das Gegenteil Galatasaray Istanbul.

Überraschung im Kader- Clarholz mit Neuzugang

Auch die zweite Überraschung am heutigen Tag, fand man im Kader des Victoria Clarholz. Nicht schlecht staunten einige treuen Clarholzer Fans als der Stadionsprecher die Mannschaftsaufstellung verkündete, denn auf der Bank befand sich ein komplett neuer Spieler im Aufgebot. Martin Aciz heißt der 26 Jährige junge Mann der zwei Saisons in der Regionalliga West beim SC Wiedenbrück kickte und zuletzt vereinslos war. Er ist kein unbekannter in Clarholz, hatte er schon ein Testspiel mit den Clarholzer in der Saisonvorbereitung absolviert, damals stand er sogar in der Aufstellung bei Fussball.de, jedoch dementierte Trainer Hankemeier damals eine Verpflichtung des 26 Jährigen offensivspielers. Der Kontakt ist wohl nie abgebrochen, schaute er einige Spiele der Clarholzer Truppe an wie z.b das Auswärtsspiel bei den SF Lotte, auch da war er auf der Tribüne dabei, damals noch im Zivil. Nun also die Vermeldung, wohl auch ein Vorgriff auf die Wintertransferperiode. Aciz kennt die Oberliga Westfalen bereits, spielte er in der Saison 18/19 beim Konkurrenten FC Gütersloh und schafft es auf 28 Einsätze in der Liga.

Victoria Clarholz ersatzgeschwächt-4 Stammspieler fehlen

Recht dünn fiel der heutige Kader von Victoria Clarholz aus. Aygün und Muja die angeschlagen wegen Muskulären Problemen bei 0:3 Niederlage am letzten Wochenende ausgewechselt wurden fehlten im Aufgebot genau wie Clykowski(Knieprobleme) und Mrozek. Selbst Co Trainer Ugur Gözüz stand auf dem Spielberichtsbogen nahm auf der Bank Platz ebenso wie Güney der normalerweise seine Einsatzzeiten in der Kreisliga Truppe der Zweiten Herrenmannschaft sammelt. So musste Trainer Christopher Hankemeier notgedrungen seine Startelf auf Vier Positionen verändern. Muja, Aygün, Mrozek und Clykowski die alle im Kader fehlten wurden durch Grunwald, Hesse, Pollmann und Ströker ersetzt.

6 Verletzte beim SV Schermbeck

SV Schermbeck Trainer Sleiman Salha konnte ebenfalls ein Lied davon singen musste er ebenfalls verletzungsbedingt ohne Sechs Spieler auskommen. Neben den schon länger verletzten Dahoud(Kreuzbandriss), Habitz(Knieverletzung) und Hötte(Knöchelverletzung) musste er zudem auf Miles Grumann(Muskelfasseriss), Stieber(Oberschenkelzerrung) und Schlüter(Zehbruch) verzichten. Im Vergleich zur 0:2 Heimniederlage gegen den Delbrücker SC zuletzt musste er seine Elf also auf zwei Positionen verändern. Schlüter und Miles Grumann die verletzungsbedingt nicht im Kader waren wurden duch Marvin Grumann und Babo in der Anfangself ersetzt.

Die Clarholzer Jungs verschlafen die 1 Halbzeit:

Im ersten Durchgang hatte Schermbeck mehr vom Spiel, man hatte nach einer Abtastphase klar mehr Spielanteile und Ballbesitz. Es wollte nur eine Mannschaft Fussball spielen und das waren die Gäste aus Schermbeck. Clarholz stand tief in der eigenen Hälfte, überließ den Ball der Auswärtsmannschaft, man lauerte auf Konter und versuchte Fehler des Gegners auszunutzen. Bis auf Stürmer Flock orientierten sich alle Spieler in der eigenen Hälfte, Flock selbst der als einzige Spitze die Abwehr von Schermbeck beschäftigen sollte blieb im kompletten Spiel eigentlich blass zu wenig Bälle kamen auf ihn. Schermbeck konnte durch die hohen Ballbesitzphasen aber kein Kapital aus den Angriffen ziehen, vorne fehlte die Genauigkeit in den Zuspielen. Toraumszenen blieben eine Seltenheit. Positiv ist zu vermerken, dass es die Heimelf selbst nicht schaffte sich im vordersten Drittel gut durch die Abwehrkette zu spielen zu sicher standen die Gäste in der Defensive. In der 12 Minute hatte Clarholz einer ihrer wenigen Tormöglichkeiten, wie aus dem Nichts landete eine Hereingabe über die linke Seite vor die Füße von Hesse der aber noch beim Schuss gehindert wurde so die Kugel nicht optimal verarbeiten konnte(12.). Man hatte trotzdem das Gefühl als wolle Clarholz nicht am Spiel teilnehmen zu passiv zu defensiv war man eingestellt, wenn man schnell umschalten wollte fehlte vorne das Tempo bei den Spielzügen, Schermbeck konnte sich schnell ordnen und war nie wirklich in Unterzahl wenn man mal den Ball im Spielaufbau verlor bügelte der Nebenmann die Situation schnell aus. Schermbeck blieb aber am Drücker, war bemüht ohne vorne Akzente zu setzen, auch wenn man Feldüberlegen war. Es dauerte bis zur 26 Spielminute bis auch Schermbeck durch einen klasse Spielzug über Malte Grumann auf Lackmann zur ersten Torchance kam, Lackmann wurde außen gut in Szene gesetzt, er schoss jedoch nur ans Außennetz(26.). Es sollten die einzigen Chancen auf beiden Seiten im ersten Durchgang bleiben. Clarholz tat sich schwer eine Bindung zum Spiel zu bekommen, hatte aber auch Glück das Schermbeck mit dem Plus an Ballbesitz wenig anfangen konnte. So ging es torlos in die Kabinen.