Joker Schiller dreht das Spiel

– Foto: Imago Images

Die Kickers Emden haben ihr erstes Pflichtspiel des Jahres mit 4:2 (0:1) gegen Eintracht Norderstedt gewonnen – und verdanken den Erfolg vor allem ihrer Bank. Nach einer schwachen ersten Stunde brachte ein Dreifachwechsel die entscheidende Wende. Allen voran David Schiller, der als Joker doppelt traf und das Spiel kippte.

„Wir haben uns sehr schwergetan, uns haben die nötige Lockerheit und Dynamik gefehlt“, sagte Trainer Stefan Emmerling nach einer ersten Halbzeit, in der seine Mannschaft kaum Zugriff fand und kurz vor der Pause durch Melvin Zimmer in Rückstand geraten war (43.).

Nach rund einer Stunde reagierte Emmerling und brachte Schiller, Tobias Steffen und Nick Stepantsev. Nur dreieinhalb Minuten später zahlte sich der Wechsel aus: Schiller traf nach Flanke von Tido Steffens mit dem Außenrist zum 1:1. „Der Ball kam ein bisschen zu weit, da musste ich mich ordentlich strecken“, sagte der 27-Jährige.

In der 78. Minute dezimierten sich die Gäste selbst: Leo Bera sah nach einem Vergehen gegen Schiller bei einem Einwurf die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf schlug Emden erneut zu. Nach einer Hereingabe von Tobias Steffen köpfte Schiller zum 2:1 ein (83.).

Auch am dritten Treffer war der Joker entscheidend beteiligt. Seine Kopfballverlängerung leitete den Strafstoß ein, den Tido Steffens sicher zum 3:1 verwandelte (89.). „Vielleicht hätte Tido mir den Elfer überlassen können“, sagte Schiller mit einem Grinsen.

Steffen setzt den Schlusspunkt – Comeback nach schwacher Anfangsphase

Zwar verkürzte Zimmer noch einmal auf 2:3 (90.), doch Tobias Steffen stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her. Nach einem langen Ball von Bent Andresen überwand er Norderstedts Torhüter Niklas Petzsch per Lupfer zum 4:2-Endstand (90.+3).

Der Sieg kam nach dem Spielverlauf überraschend. Norderstedt hatte in der ersten Halbzeit mehrere Chancen, während Emden offensiv kaum stattfand. Auch kurz nach der Pause bewahrte Torhüter Moritz Schulze seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. „Da hat uns Mo im Spiel gehalten“, sagte Schiller.

Mit dem Dreifachwechsel bewies Emmerling ein glückliches Händchen. „Bei uns kann nicht nur die erste Elf Spiele entscheiden, sondern auch die Jungs, die von der Bank kommen“, sagte der Trainer.

Für Schiller war es ein besonderer Auftritt: Vier seiner sechs Saisontore erzielte er als Joker. „Es war ein geiles Gefühl, dass ich der Mannschaft so helfen konnte“, sagte er. Gemeinsam mit Steffens und Steffen knüpfte er an erfolgreiche Zeiten an: „Das hat schon ein bisschen an die Oberliga-Saison erinnert.“

BSV Kickers Emden – FC Eintracht Norderstedt 4:2

BSV Kickers Emden: Moritz Schulze, Peer Mahncke, Bent Andresen, Felix Göttlicher, Kai-Sotirios Kaissis (64. Tobias Steffen), Tobias Steffen, Marten Schmidt, Mika Eickhoff (64. David Schiller), Tido Steffens, Emanuel Adou (70. Marvin Eilerts), Ayukayoh Mengot (127. Michael Chukwuemeka Igwe) - Trainer: Stefan Emmerling

FC Eintracht Norderstedt: Niklas Petzsch, Fabian Grau, Leo Bera, Manasse Fionouke (85. Florian Meier), Leon Pesch, Falk Christopher Gross (49. Lucas Schulze), Jonas Behounek, Melvin Zimmer, Yevhenii Obushnyi (85. Ohene Köhl), Manuel Brendel, Lukas Felix Krüger - Trainer: Fabian Boll - Trainer: Jörn Großkopf

Schiedsrichter: Filip Gagelmann - Zuschauer: 1450

Tore: 0:1 Melvin Zimmer (43.), 1:1 David Schiller (67.), 2:1 David Schiller (83.), 3:1 Tido Steffens (89. Foulelfmeter), 3:2 Melvin Zimmer (90.+1), 4:2 Tobias Steffen (90.+3)

Gelb-Rot: Leo Bera (78./FC Eintracht Norderstedt/)