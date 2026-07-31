Joker Schepp dreht die Partie: Drochtersen/Assel startet mit Sieg

– Foto: Jörg Struwe

Die SV Drochtersen/Assel ist mit einem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Phönix Lübeck in die neue Saison der Regionalliga Nord gestartet. Nach einem 0:1-Pausenrückstand drehte Christopher Schepp die Partie mit zwei Treffern. Der Neuzugang war zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Er kam zur neuen Saison vom TSV Havelse aus der 3. Liga nach Drochtersen.

In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab. Beide Mannschaften agierten häufig mit langen Bällen, fanden damit aber nur selten Lösungen oder klare Durchbrüche. Drochtersen/Assel sorgte zwar vereinzelt für Gefahr, nutzte die Möglichkeiten jedoch nicht. In den letzten fünf Minuten vor der Pause erhöhte Phönix Lübeck den Druck. Der Führungstreffer hatte sich in dieser Phase bereits angedeutet. In der 41. Minute musste Julian Markvoort nach einem Zuspiel nur noch einschieben und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung.

Zur zweiten Halbzeit brachte Drochtersen/Assel Christopher Schepp. Der Neuzugang profitierte in der 58. Minute von einem schlechten Stellungsspiel der Phönix-Abwehr, setzte sich durch und schob den Ball zum 1:1 ins Netz. Ein einfacher Ball reichte aus, um die Defensive der Gäste auszuhebeln.