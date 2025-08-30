Joker rettet Dölau spät, Westerhausen und Barleben unterliegen erneut

Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende geht es in der Verbandsliga wieder um Punkte. An drei Tagen rollt im Oberhaus von Sachsen-Anhalt der Ball - mit einem Derby im besonderen Fokus.

Drei Treffer gab es am Freitagabend im Burgenland-Derby zwischen dem SSC Weißenfels und dem SV Blau-Weiß Zorbau - dreimal vom Elfmeterpunkt. Am Ende jubelten die Gäste dank des Lucky Punches in der Nachspielzeit durch Nikita Bondarenko über einen 2:1-Auswärtssieg.

Nach der 0:5-Schlappe beim SV Fortuna Magdeburg hat der SV Westerhausen auch das zweiten Saisonspiel verloren. Mit 1:4 unterlag die Wolfsberg-Elf im Heimspiel dem SV Eintracht Emseloh. Dabei hatte Pranav Kale die Gastgeber zunächst in Führung gebracht, zur Pause allerdings egalisierte Jihad Aljindo für die Eintracht. In Durchgang zwei wurde dann Philipp Stache mit einem Dreierpack zum Emseloher Matchwinner.

Für den FSV Barleben kam das Comeback am Sonnabend zu spät. Zwar traf Jamil Zander nach dem Seitenwechsel doppelt für die Barleber, zur Pause hatten die Gäste vom VfB Merseburg jedoch durch Eric Nicodemus, Danny Wagner und Josua Felipe Frühauf bereits mit 3:0 geführt. Am Ende holten die Merseburger ihre ersten Zähler, das Konto des FSV bleibt leer.

Nach dem Auftaktsieg über die SG Rot-Weiß Thalheim (1:0) hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen auch im zweiten Saisonspiel dreifach gepunktet. Angeführt von Doppelpacker Niklas Hadaschik siegte BiWo mit 3:1 gegen den SC Bernburg. Cedrik Staat hatte für die Gäste zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen, Ilya Hlynianyi sorgte für die Hausherren für den Endstand.

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem VfB Sangerhausen und dem SV Fortuna Magdeburg. Bruno Weick brachte die Gastgeber früh in Führung (16.), Albert Halilaj sorgte für die Fortunen nach einer guten Stunde für den Ausgleich (62.). Dabei blieb es dann auch bis zum Ende.

Für eine Überraschung sorgte der Haldensleber SC. Nach der 2:3-Auftaktniederlage bei Aufsteiger SSV Havelwinkel Warnau siegte der HSC am Freitag im Heimspiel gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 2:1. Max Stadler und Kenneth Hebekerl trafen für die Hausherren. Den Gästen aus Halle blieb nur noch der Anschlusstreffer durch das vierte Saisontor von Pascal Pannier.

In letzter Sekunde durfte der SV Blau-Weiß Dölau am Sonnabend jubeln. In Unterzahl - sein Bruder Arne Hensen hatte nach einer guten Stunde Gelb-Rot gesehen - traf Henrik Hensen zum Ausgleich für die Dölauer. Bis dahin hatten die Gäste des SSV Havelwinkel Warnau, die in der Vorwoche noch selbst in der Nachspielzeit getroffen hatten, durch Kamil Hutyra geführt.

---

SV Dessau 05 empfängt die SG Rot-Weiß Thalheim

Einmal rollt der Ball auch am Sonntag: Der SV Dessau 05 empfängt die SG Rot-Weiß Thalheim. Beim letzten Aufeinandertreffen hatten die Zuschauer sieben Treffer gesehen - und am Ende einen 4:3-Erfolg der Thalheimer. Doch die Nullfünfer kommen nach dem Auftakterfolg in Merseburg mit Rückenwind.

Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Sonntag

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!