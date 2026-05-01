Joker Reichenberg lässt Rantrum im Derby gegen Dörpum spät jubeln von Ismail Yesilyurt · Heute, 10:28 Uhr · 0 Leser

Jannik Reichenberg (li., TSV Rantrum) bleibt kurz vor dem Spielende cool und setzt den einzigen und entscheidenden Treffer gegen Dörpum. – Foto: Ismail Yesilyurt

Es sind oft die kleinen Details, die ein großes Derby entscheiden. Vor der stattlichen Kulisse von 329 Zuschauern lieferten sich der TSV Rantrum und der SV Dörpum am Samstagnachmittag einen intensiven Schlagabtausch im Nordfriesland-Derby. Am Ende war es ein Joker, der den Unterschied machte: Jannik Reichenberg avancierte in der 84. Minute zum Matchwinner und sicherte mit seinem zweiten Saisontor dem Tabellensechsten aus Rantrum einen knappen 1:0-Heimerfolg.

Dörpumer Dominanz ohne Belohnung Dass die drei Punkte in Rantrum blieben, war nach dem Spielverlauf keineswegs selbstverständlich. Vor allem in der ersten Halbzeit war der SV Dörpum die spielbestimmende Mannschaft. Mit aggressivem Pressing und viel Zug zum Tor drückten die Gäste die Rantrumer tief in deren eigene Hälfte. „Ich glaube, dass wir in beiden Halbzeiten die aktivere Mannschaft waren, die Mannschaft mit mehr Zug zum gegnerischen Tor, mit mehr Torraumszenen, mehr Torschüssen“, bilanzierte Dörpums Spielertrainer Thies Borchardt nach dem Abpfiff etwas enttäuscht.

Doch trotz der Überlegenheit fehlte es den Gästen an der letzten Konsequenz im Abschluss. Borchardt bemängelte vor allem die fehlende Kaltblütigkeit: „Uns hat vor dem Tor die letzte Ruhe, die letzte Genauigkeit, die letzte Sauberkeit gefehlt. In solchen Druckphasen muss man dann einfach ein Tor erzielen, egal wie.“

Rantrum befreit sich aus der Umklammerung Auch Rantrums Trainer Erik von Lanken gab unumwunden zu, dass seine Mannschaft lange Zeit Probleme hatte, ins Spiel zu finden. „In der ersten Halbzeit hat Dörpum wirklich viel Druck auf uns ausgeübt. Wir konnten uns schwer aus der Umklammerung befreien“, so von Lanken. Erst nach dem Seitenwechsel gestaltete der TSV das Geschehen offener und schob die eigenen Reihen weiter nach vorne.

Torge Ebsen, hier gegen Salih Ramo (in blau, Eidertal), und der SV Dörpum blieben ertsmals nach 7 Spielen wieder ohne eigenen Treffer. – Foto: Ismail Yesilyurt

Zwar blieb das Niveau fußballerisch überschaubar, doch die Intensität eines echten Derbys war in jeder Sekunde spürbar. Von Lanken beschrieb die Partie als „wirklich intensiv“ und geprägt von „guten und deutlichen Zweikämpfen“, betonte aber gleichzeitig die faire Atmosphäre auf dem Platz. Der goldene Moment in der 84. Minute Als sich viele Zuschauer bereits auf ein torloses Remis eingestellt hatten, schlug die Stunde von Jannik Reichenberg. Kurz zuvor eingewechselt, brachte er den entscheidenden neuen Schwung in die Rantrumer Offensive. In der 84. Minute ergab sich die entscheidende Szene: Reichenberg wurde steil geschickt, lief alleine auf das Dörpumer Tor zu, verlud Keeper Stefan Hansen eiskalt und schob zum 1:0 ein. „Am Ende hatten wir dann doch ein bisschen mehr Luft. Durch die Einwechslung von Jannik kam noch mal ein anderer Schwung hinein“, freute sich von Lanken über sein glückliches Händchen, gab aber auch zu: „So ist das mit Sicherheit kein ganz unverdienter Sieg, aber letztendlich schon ein glücklicher.“

Cheftrainer Erik von Lanken darf sich über den dritten Sieg in Folge seines TSV Rantrum freuen. – Foto: Ismail Yesilyurt