Joker Rado zerlegt Schwefingen - Laxten gelingt die Pokal-Revanche von ReDi · Heute, 09:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: René Diebel

Hier trudeln nach und nach die Spielberichte des dritten Spieltags ein, schließlich kann auch ich nicht auf acht Sportplätzen gleichzeitig stehen. Und weil selbst der beste Liveticker mal einen Ball verspringen lässt: Feedback, Ergänzungen oder einen Fehler entdeckt? Dann meldet euch gerne hier. Korrekturen sind ausdrücklich erlaubt - VAR-Keller habe ich schließlich keinen.

Der SV Olympia Laxten hat den dritten Spieltag mit einem 5:2-Auswärtssieg bei den SF Schwefingen eröffnet und damit erfolgreich Revanche für das Pokal-Aus gegen die Sportfreunde genommen. Gestern, 19:00 Uhr SF Schwefingen SF Schwefingen SV Olympia Laxten Laxten 2 5 + Video Julian Hermet brachte Olympia nach acht Minuten mit einem indirekten Freistoß in Führung. Vorausgegangen war eine Entscheidung von Schiedsrichter Jonathan Tammer auf absichtlichen Rückpass, eine durchaus diskutierbare Szene.

Ob Daniel Vehring hier mit Langens Trainer Michael Holt noch einmal den vermeintlichen Rückpass seziert oder einfach nur freundlich „Moin“ sagt, ist nicht überliefert. Sicher ist nur: Gesprächsstoff gab es an diesem Abend genug. – Foto: René Diebel

Nur eine Minute später bot sich Schwefingen die große Chance zum Ausgleich, doch Felix Neumann setzte einen Foulelfmeter an den Pfosten. Weitere nennenswerte Möglichkeiten hatten die Gastgeber im ersten Durchgang kaum. Gen Zejnulahi erhöhte auf 2:0 (36.), ehe Sebastian Meyer kurz vor der Pause verkürzte (45.+2) und nach Wiederbeginn sogar zum 2:2 ausglich (51.). ➡️ Robert Bartling am 🎤 Dann schlug die Stunde von Phil Rado: Erst in der 55. Minute für Max Podeswa eingewechselt, erzielte der Joker alle drei weiteren Laxtener Treffer (79., 89., 90.) und schoss Olympia zum deutlichen Auswärtssieg. Geleitet wurde die Partie von Jonathan Tammer, an den Linien assistierten Noah Samuel Felschen und Nils Bojer. ➡️ Hier könnt ihr Phil Rado in die Elf-der-Woche wählen Während Laxten nach dem 0:6 im Stadtderby gegen Altenlingen die passende Antwort liefert, bleibt Schwefingen in der Liga punktlos und vorerst auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am kommenden Mittwoch geht es für die Sportfreunde in Salzbergen weiter. Hier geht’s direkt zum Kanal ⬇️ Keine News mehr verpassen, mit dem Whatsapp-Kanal „#AusLiebeZumFußball“ Abonnieren, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen!