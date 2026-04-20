Joker Öztürk rettet ASV Mettmann mit spätem Tor einen Punkt Bezirksliga, Gruppe 1: Erst sein zweiter Saisoneinsatz, dann das entscheidende Tor im Duell gegen den Düsseldorfer SC 99: Cemal Öztürk trifft in der Nachspielzeit zum Ausgleich des ASV Mettmann. von RP / Elmar Rump · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Mettmann sichert sich spät einen Punkt – Foto: Sascha Köppen

ASV Mettmann – Düsseldorfer SC 99 2:2 (1:0). Sie wähnten sich angesichts der 2:1-Führung bereits auf der Siegerstraße, die Gäste aus der Landeshauptstadt. Tatsächlich lief bereits die Nachspielzeit. Immer noch rannten die Mettmanner dem Rückstand vergeblich hinterher – trotz zwei, drei hochkarätiger Chancen allein in der Schlussphase.

Aber da war ja noch der eingewechselte Cemal Öztürk. Der Mittelfeldmann, aufgrund diverser Verletzungen mit nur wenig Spielpraxis, erzielte auf Zuspiel von Tristan Maresch in der vierten Minute der „Overtime“ mit einem platzierten Schuss aus halbrechter Position in die lange Ecke doch noch den 2:2-Endstand. Sichtlich zufrieden konstatierte der 28-Jährige: „Das war heute erst mein zweiter Einsatz in dieser Saison. Natürlich freue ich mich über dieses wichtige Tor, das uns ja wenigstens den einen Punkt gerettet hat. Für mich persönlich war es schon ein besonderes Erfolgserlebnis.“ ASV lässt wichtige Zähler liegen Objektiv betrachtet ließ der ASV indes ohne Not zwei Punkte liegen. Angefangen mit dem Chancenwucher in den ersten 45 Minuten. Die Platzherren gingen zwar früh (6.) durch Ahmet Tepebas nach Vorarbeit von Roken Tchouangue und Tristan Maresch in Führung, versäumten es aber in der Folge, die Partie auf ihre Seite zu ziehen. Gut, der DSC mischte im Mittelfeld munter mit, ließ es aber zunächst am und im gegnerischen Strafraum an Durchschlagskraft vermissen. Mettmann spielte, wenn auch nicht immer fehlerfrei, solide und zielstrebig nach vorne. Und hatte Chancen, die Führung auszubauen.

„Amo“ Kizilisik und Umut Demir scheiterten im Doppelpack (26.) am aufmerksamen Gästekeeper Alexander Antonakis, der auch später noch seine Qualitäten unter Beweis stellte. Wie bei der nächsten Doppelchance (36.) für Kizilisk und Tepebas. Mettmann stand bis zur Pause in der Abwehr stabil, Kizilisik wurde im Mittelfeld als Anspielstation gesucht und Roken Tchouangue, diesmal offensiver ausgerichtet, machte auf der rechten Außenbahn Betrieb. Alles schien so, als sollte das Team seinem verletzt zuschauenden Angreifer Toni Markovic (10 Tore) in Form von drei Punkten das passende Geschenk zum 25. Geburtstag machen. Doch die Rechnung ging nicht auf, weil die Gäste nach Wiederbeginn ihre zwei wirklich zwingenden Tormöglichkeiten konsequent nutzten. Channing hadert mit dem Ergebnis Nach der Kopfballvorlage von Onurcan Baysal glich der frei stehende Abwehrmann Anton Redlich aus (53.), bevor sechs Minuten darauf Ayoub Alaiz nach der scharfen Hereingabe von Eray Achmet den Spielverlauf bis dahin auf den Kopf stellte. Jetzt waren die Mettmanner gefordert. Umut Demir traf von halblinks nur den Querbalken (65.), ganz am Ende (89.) scheiterte Maresch mit einer Riesenchance am DSC-Keeper. Die Einheimischen hatten längst wieder besseren Zugriff, bewiesen bis in die Schlussphase hinein Moral und belohnten sich zumindest mit der Punkteteilung.