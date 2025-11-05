Joker mit Dreierpack

„War ein tolles Erlebnis, nach langer Zeit wieder mehr als zwei Tore zu schießen – ich hoffe, das geht so weiter!“, sagte Özen nach dem Spiel mit einem Lächeln.

Trotz seiner beeindruckenden Bilanz von 13 Scorern in 14 Spielen kommt der Dortmunder-Anhänger bislang ausschließlich als Joker zum Einsatz. Der Grund: „Ich bin aktuell nicht auf dem Fitnessstand, den ich mir vorstelle. In der Winterpause heißt es Gas geben – mein Ziel ist es, wieder 90 Minuten Vollgas geben zu können.“

Seine sportliche Zukunft lässt der 1,85 Meter große Angreifer offen, der hauptberuflich als Anlagenführer arbeitet und in seiner Freizeit gerne Dart spielt. „Jetzt zählt erstmal, die Saison mit maximalem Erfolg zu beenden. Dann sehen wir, wie es weitergeht“, sagt Özen – und fügt schmunzelnd hinzu: „Für die Kaltgetränke nach dem Dreierpack musste ich übrigens noch nicht zahlen… aber das kommt sicher noch.“