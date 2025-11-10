Joker Mika Winkler lässt Rindern bei der SGE Bedburg-Hau spät jubeln

Zwei Serien hielten in einem packenden Duell der Nachbarn in der Bezirksliga. Die SGE Bedburg-Hau ist nach dem 2:2 (0:0) in der Heimpartie gegen den SV Rindern vor eigenem Publikum weiter ungeschlagen und betrieb nach dem 1:5 beim Hamminkelner SV Wiedergutmachung. Der Gast überstand vor gut 150 Zuschauern die fünfte Partie in Folge ohne Niederlage, nachdem es in der Schlussphase hoch hergegangen war.

Dafür hatte die Partie eher verhalten begonnen. Die Kontrahenten tasteten sich ab. Der Rinderner Cem Artas weckte die Zuschauer in der zehnten Minute mit einem Pfostenschuss auf. Die Gäste waren spielerisch überlegen und störten die SGE früh beim Aufbau. Torabschlüsse waren jedoch auf beiden Seiten einige Zeit wieder nicht zu verzeichnen.

Doch die SGE Bedburg-Hau befreite sich allmählich und kam besser ins Spiel. Sie hatte jetzt Pech im Abschluss. Denn nach einem Freistoß von Henrik Schümmer köpfte Fabio Dittrich den Ball an die Latte. Bis zum Pausenpfiff versuchte die SGE mit Weitschüssen zum Erfolg zu kommen, doch bis zur Pause fielen keine Tore.

Nach dem Wechsel nahm die Begegnung richtig Fahrt auf. Der Gastgeber kam motiviert aus der Kabine. Falko Kersten (52.) hatte etwas Pech mit einem Schuss aus kurzer Distanz. Fast aus dem Nichts, denn es war der erste Schuss auf das SGE-Gehäuse im zweiten Abschnitt, fiel die Führung für Rindern, als Piet Kramer zum 1:0 traf (65.). Sechs Minuten später egalisierte Kersten per Kopf.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Cem Artas foulte im Strafraum Theo Panke, der den berechtigten Strafstoß selbst zum 2:1 für die SGE verwandelte (88.). Die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Der eingewechselte Mika Winkler sorgte im Nachschuss für das gerechte Unentschieden (90.+2).

Rinderns Coach lobt Comeback-Qualitäten

„In der ersten Hälfte waren wir besser. Dafür hatte die SGE nach der Pause mehr Spielanteile. Die Partie lebte von der Spannung. Überragend war, wie meine Mannschaft nach dem Rückstand zurückgekommen ist“, sagte Christian Roeskens, Coach des SV Rindern. Sein Gegenüber Bernard Alijaj konnte mit dem Remis ebenfalls leben „Das Ergebnis geht in Ordnung. Zunächst hatten wir keinen Zugriff. Dann haben wir in der Pause umgestellt und wurden aggressiver“, so der Trainer der SGE Bedburg-Hau.

SGE Bedburg-Hau: Puff - Gerard, Ditt­rich, Schümmer, Rode (74. Tekaat), Claaßen (88. Berntsen), Deckers, Diedenhofen (74. Haps), Panke (90.+1 van Bebber), Helmus, Kersten (84. Janssen).

SV Rindern: Janßen - Artas (90.+1 Müller), Boßmann, Evrard, Polders, Tiemer, Albrecht, Romanow (64. Engelen), Al Ahmad (89. Ploenes), Janssen (79. Winkler), Kramer.