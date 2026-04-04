Joker, Latte, Nerven: Darme stolpert ins Finale

– Foto: Frank Schmitz

Kein Klassenunterschied, aber ein Unterschied im Timing: Während Spahnharrenstätte Chancen sammelt, bringt Darme zur richtigen Zeit den richtigen Mann und steht plötzlich im Finale. Der Rest ist Pokal: zittern, klären, durchatmen.

Es beginnt mit Abtasten und endet mit Herzklopfen. Dazwischen: viel Stückwerk, ein paar Großchancen und eine Latte, die Darme noch vor der Pause am Jubeln hindert. Niklas Benjak tanzt sich durch zwei Gegenspieler, trifft aber nur Aluminium (45.+1). Auf der anderen Seite melden sich auch die Gastgeber an, doch weder Tobias Knoll per Kopf (22.) noch später per Abschluss finden den Weg ins Tor.

Nach der Pause bleibt es ein Spiel auf Augenhöhe - „ein Klassenunterschied ist hier nicht zu sehen“, notiert Liveticker-Mann Frank Schmitz treffend. Chancen hüben wie drüben, Poggemann mit Glanzparade gegen Bowe (69.), Pöker stark gegen Kopetz (56.). Pokal eben: alles kann, nichts muss.

Dann Minute 72: Piet Reinel gibt den Spielverderber auf der Grundlinie, rettet den Ball, legt quer und Simon Humbert schiebt ein. 1:0. Joker-Kombo. Wirkung: maximal.

Spahnharrenstätte wirft danach alles nach vorne, bekommt sogar noch die letzte Chance per Freistoß (90.+5). Doch Darme hält stand, klärt, wirft sich rein und bringt das Ding über die Zeit.

Am Ende steht ein knapper, aber entscheidender Sieg. Während die Darmer Damen parallel mit 4:2 ebenfalls ins Finale einziehen, machen es die Herren „weniger spannend“, wie Schmitz trocken festhält.