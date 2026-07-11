Joker lassen 1860 jubeln – Ebeling entscheidet 5:3 – Wacker verliert

Wiedersehen macht Freude: 1860-Trainer Alper Kayabunar und FCD-Coach Andreas Pummer arbeiteten gemeinsam bei Türkgücü München. – Foto: Imago/Ulrich Wagner

Späte Tore und ein wildes 5:3! Während der TSV 1860 München dank eines späten Doppelschlags in Deisenhofen siegte und Schwaben Augsburg ein Torspektakel feierte, unterlag Burghausen Austria Salzburg. So liefen die späten Samstags-Tests der Teams aus der Regionalliga Bayern.

Schwer erkämpfter Erfolg für den TSV 1860 München: Die junge Truppe von Trainer Alper Kayabunar behielt auch im vierten Vorbereitungsspiel die weiße Weste und siegte beim Bayernligisten FC Deisenhofen mit 2:0. Während Emre Erdogan, Julian Bell oder Luis Pereira de Azambuja für die Löwen vergaben, verbuchten die Hausherren durch Lukas Kretzschmar einen Pfostentreffer (32.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Giesinger den Druck und belohnten sich in der Schlussphase. In der 82. Minute bediente der eingewechselte Arian Ortivero Calderon Rron Gosalci, der aus kurzer Distanz zur Führung einschob. Nur fünf Minuten erhöhte 1860: Nach einem Konter fand eine Gosalci-Hereingabe Ortivero Calderon, der den 2:0-Endstand (87.) markierte.

Der SV Wacker Burghausen verlor am Samstagnachmittag beim österreichischen Zweitliga-Klub Austria Salzburg mit 0:2. Beide Tore erzielte der 20-jährige Austria-Stürmer Tamar Crnik (7., 85.). Für das Team von Cheftrainer Matthias Ostrzolek steht vor dem Regionalliga-Start noch eine Generalprobe an. Am Freitag, dem 17. Juli, fordert Burghausen die U23 des FC Augsburg. Im Rahmen des Spiels ist ein begleitendes Rahmenprogramm geplant inklusive der offiziellen Mannschaftsvorstellung.

Mourice Ebeling avanciert für den TSV Schwaben Augsburg zum Matchwinner: Mit seinem späten Doppelpack (74., 90.+1) sicherte das Eigengewächs dem Regionalligisten 5:3-Sieg beim Landesligisten TSV Bobingen. Der Landesligist hatte zuvor gleich zweimal in Führung gelegen. Neben Ebeling trafen Mark Radoki, Dennis Ruisinger und Neuzugang Michael Schäfer für die Schwabenritter.

Wiedersehen macht Freude: Beim Duell zwischen Memmingen und Kempten traf der FCM auf zahlreiche Ex-Spieler. So starteten beispielsweise die beiden ehemaligen FCM-Talente Benjamin Frick und Adrian Keckeisen für den TSV auf dem Rasen. Tore bekamen die Zuschauer am Ende nur eines zu sehen: Fabian Lutz erzielte das Tor des Tages bereits in der sechsten Spielminute. Für den FC Memmingen ist es eine gelungene Generalprobe vor dem Pflichtspiel-Auftakt am kommenden Wochenende. Im Pokal geht es dann direkt wieder gegen alte Weggefährten: Beim FC Thalhofen kicken bekanntlich die Brüder Robin und, seit diesem Sommer, Kevin Volland.

Die SpVgg Unterhaching hat wenige Tage nach dem achtsamen 0:2 gegen Jahn Regensburg erneut mit 0:2 verloren. Gegen den Bayernligisten Schwaig wurden die Vorstädter erneut von U17-Trainer Janek Frensch betreut, sahen sich aber früh im Rückstand. Die Schwaiger Dauertormaschine Raffael Ascher erzielte bereits nach sechs Minuten die FCS-Führung. Noch vor der Pause erhöhte Robert Rohrhirsch für den Außenseiter. Die Vorstädter traten erneut mit einer äußerst jungen Mannschaft an. Kein eingesetzter Spieler außer Moritz Müller und Alexander Winkler war älter als 23.