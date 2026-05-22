Joker lässt Ruwertal jubeln

Nach einem Konter über Nils Schermann und Tilmann Meeth traf der eingewechselte Gaith Aswad zur Lüxemer Führung (37.). Ruwertal steigerte sich im zweiten Durchgang und Pascal Neumann egalisierte in der 76. Minute – 1:1. Lüxem blieb gefährlich, versäumte es aber, auf 2:1 zu stellen. Auf Ruwertaler Seite besaß Trainer Jung ein glückliches Händchen, als dieser in der 71. Minute mit Paul Scheuer für Tobias Krämer den Sieg einwechselte. Nach einer Ecke hatte der 24-Jährige mit seinem ersten Saisontor zum 2:1 getroffen (89.). Mit der letzten Aktion hatte Benny Sorge den Lüxemer Ausgleich auf dem Fuß, vergab aber im Fünfmeterraum.
„Beim 0:1 haben wir zu luftig verteidigt, sodass es in der Kabine etwas lauter geworden ist. So waren wir die ersten 25 Minuten nach der Halbzeit deutlich am Drücker, hätten jedoch viel früher in Führung gehen müssen. Doch Lüxem hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Jordan Nkamgove musste zwei, dreimal brandgefährliche Situationen parieren. Es war ein versöhnlicher und erfolgreicher Saisonabschluss“, zeigte sich SG-Coach Jung zufrieden. Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt konstatierte, dass „wir 60 Minuten wirklich guten Fußball gespielt haben. Da hatten wir Ruwertal ein bisschen den Schneid abgekauft. Es war ein gutes Bezirksligaspiel mit vielen schnellen Ballwechseln. Am langen Ende hat Ruwertal verdient gewonnen.“