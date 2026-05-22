Joker lässt Ruwertal jubeln Bezirksliga West: Für zwei Mannschaften ist die Saison beendet. Das hatte die Partie zwischen der SG Ruwertal und dem SV Lüxem zu bieten. von Lutz Schinköth · Gestern, 23:43 Uhr · 0 Leser

Freude über den finalen Sieg in dieser Saison: Bastian Jung. – Foto: Maximilian Wirkus / Archiv

Nach einem Konter über Nils Schermann und Tilmann Meeth traf der eingewechselte Gaith Aswad zur Lüxemer Führung (37.). Ruwertal steigerte sich im zweiten Durchgang und Pascal Neumann egalisierte in der 76. Minute – 1:1. Lüxem blieb gefährlich, versäumte es aber, auf 2:1 zu stellen. Auf Ruwertaler Seite besaß Trainer Jung ein glückliches Händchen, als dieser in der 71. Minute mit Paul Scheuer für Tobias Krämer den Sieg einwechselte. Nach einer Ecke hatte der 24-Jährige mit seinem ersten Saisontor zum 2:1 getroffen (89.). Mit der letzten Aktion hatte Benny Sorge den Lüxemer Ausgleich auf dem Fuß, vergab aber im Fünfmeterraum.