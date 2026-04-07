Joker Kretzer sticht sofort

Im Ligaalltag sofort auf Wiedergutmachung aus, startete Kellers Team furios in die Partie und hätte nach wenigen Sekunden bereits in Führung gehen können - Lang nahm einen Diagonalball von Zweifel sehenswert direkt ab, traf allerdings nur die Querlatte. Der SVB bestimmte auch in der Folge die Partie, hatte auf der Gegenseite wenig später dann aber etwas Glück. Odenbach sprang ein Abschluss auf dem teilweise holprigen Untergrund unglücklich aus den Händen, wobei die Baindter Hintermannschaft mit vereinten Kräften den Rückstand auf der Torlinie noch verhindern konnte. Den immer wieder gefälligen Baindter Kombinationen fehlte im weiteren Spielverlauf immer wieder der entscheidende letzte Pass, wobei ein Freistoß aus vielversprechender Position schließlich die Chance bot, durch einen ruhenden Ball für Gefahr zu sorgen. Während auf der Ersatzbank noch diskutiert wurde, ob man die Kugel nicht lieber mit einer Variante à la Michael Ballack bei der EM 2008 gegen Österreich auf Zweifel ablegen sollte, strafte Fischer seine Teamkameraden Lügen und schlenzte das Spielgerät sehenswert über die Mauer hinweg ins rechte Toreck - 0:1 (39.).

Kurz vor und auch kurz nach der Pause ließ die Baindter Mannschaft teilweise etwas die nötige Spannung vermissen und lud die Gäste immer wieder zu gefährlichen Gegenangriffen ein. Dennoch erhöhte der SVB im Anschluss wieder die Schlagzahl - und ließ die 100-prozentige Chance auf die Vorentscheidung liegen. Lang wurde über halblinks im Strafraum freigespielt und gab die Kugel in die Mitte zu Dantona weiter, wobei dieser im holprigen Fünfer den Ball aus wenigen Metern über die Latte drückte (60.). Während der SVB möglicherweise noch der vergebenen Topchance nachtrauerte, spielte der SVV im Gegenzug über links Torjäger Kraus frei, dessen wuchtiger Abschluss Odenbach nur zur Seite abwehren konnte. Dorthin war E. Elshani eingelaufen, der auf 1:1 stellte (62.). SVV-Keeper Seidel kommentierte nach dem Ausgleich treffend: „Der von Mika (Dantona) kostet jetzt eigentlich doppelt” - glücklicherweise hat Baindts Nummer 17 im Vereinsheim häufig einen unterstützenden weiblichen Edelfan in der Hinterhand. Um nach dem bitteren Ausgleich für mehr Offensivpower zu sorgen, brachte Keller für Abwehrspieler T. Szeibel Angreifer Kretzer in die Partie, wobei der Joker mit seinem zweiten Ballkontakt sofort stechen sollte. Ein flacher Diagonalball von Lang rutschte zu Rechtsaußen Kretzer durch, der nach einer kurzen Annahme das Spielgerät aus vollem Lauf perfekt traf. Mit vermutlich über 100 Stundenkilometern schlug die Kugel unhaltbar im langen Eck ein und brachte den SVB umgehend wieder in Front (68.). In einer umkämpften Schlussphase verpasste Fischer zunächst die Entscheidung aufs 3:1, wodurch die Gäste - insbesondere mit dem auffälligen F. Elshani - immer wieder für Unruhe im letzten Drittel der Baindter sorgen konnten. Da Kellers Team jedoch weiterhin kompakt verteidigte und Zweifel eine Vielzahl der langen Vogter Bälle im Alleingang rausschädelte, ergaben sich dadurch kaum noch größere Torchancen. In der Nachspielzeit konnte Fischer schlussendlich so doch noch für die endgültige Entscheidung sorgen, als er nach Odenbachs Abschlag die beiden noch nicht aufgerückten SVV-Verteidiger abhängte und abgezockt ins lange Eck einschob (90+6.).