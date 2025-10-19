Joker Kraus sticht doppelt: Eddersheim dreht Hessenliga-Topspiel

Eddersheim. Nicht nur nach dem Donnerstagstraining, sondern auch nach dem Spieltag gemeinsam miteinander essen - diese Idee setzten die Hessenliga-Kicker des FC Eddersheim am Sonntag nach dem Spiel gegen den SV Hummetroth erstmals in die Tat um. Und die Lasagne und der Salat dürften aufgrund des vorigen Heimspiel-Resultats besonders gut geschmeckt haben. Schließlich besiegten die Eddersheimer im Topspiel den SV Hummetroth mit 3:1 und bleiben somit auf Tuchfühlung zum punktgleichen Spitzenreiter Eintracht Frankfurt II.

Dabei gelang es den Gastgebern sogar, einen Rückstand wettzumachen. Nico Struwes abgefälschter Schuss aus 20 Metern senkte sich unhaltbar über Keeper Felix Koob in die Maschen. Gleich danach stellte der FCE vom 3-5-2 wieder aufs angestammte 4-2-3-1 um und schaltete einen Gang nach oben. "Nach dem 0:1 waren wir sehr präsent", sagte Eddersheims Trainer Carsten Weber. Demyan Imek, der in der Startelf den Vorzug vor Dominik Wüst erhielt, vergab nach Querpass von Philipp Velosa, die erste Großchance zum Ausgleich. Nach einer Standard köpfte Maxi Thomasberger Richtung Tor, doch das Leder wurde noch vor der Linie geklärt.

Kurz nach der Pause dann der Ausgleich: Nach Vorlage von Noah Schmitt machte Halil Ibrahim Yilmaz den Ball mit dem Rücken zum Tor fest, drehte sich und schloss ab - ein sehenswertes 18. Saisontor für den Goalgetter. Der Ausgleich wackelte zunächst, weil die Gastgeber gegen den bockstarken Aufsteiger zu viele Standards provozierten und zu wenig eigenen Ballbesitz hatten. Doch auch weil Koob einen Kopfball stark parierte blieb es beim 1:1, ehe es in der Schlussphase heiß herging - nicht nur aufgrund der beiden finalen Treffer des FCE.

Nach Eckball von Cem Kara lief der eingewechselte Niklas Kraus gut ein und erzielte per Kopf das 2:1 (75.). Wenig später flogen gleich zwei SVH-Spieler hintereinander mit glatt Rot vom Platz. Beim Vergehen von Amid Khan Agha, einem Foul nach Ballverlust des SVH in der Nähe der Mittellinie, deutete zunächst vieles auf Gelb wegen taktischem Foul hin, doch Referee Manuel Mück lief zügig in Richtung Übeltäter und zückte glatt Rot - wohl wegen einem zusätzlichen Nachtreten. Bei anschließenden Diskussionen mit dem Schiedsrichter soll Philipp Hamm den Schiedsrichter angerempelt haben, so die Beobachtungen aus dem FCE-Lager - ebenfalls Rot. Was die Gäste nicht wahrhaben konnten: Hummetroths Trainer Özbakir sprach hinterher von einem "Riesenskandal" und sagte sein Team sei "komplett verpfiffen worden". Özbakir sah im übrigen noch Gelb, sein Co-Trainer gar ebenfalls Rot.

In doppelter Überzahl wird's nochmal eng

In doppelter Überzahl gerieten die Eddersheimer allerdings nochmal in die Bredouille, Koob vereitelte gegen weiter offensiv spielende Gäste mit einer Glanztat den Ausgleich. Ehe Niklas Kraus einen Ballgewinn im Aufbauspiel in der Nachspielzeit zum 3:1 vollendete. "Wir waren in den entscheidenden Phasen einen Ticken effizienter. Für Niklas freut es mich", sagte FCE-Coach Weber über den Doppel-Torschützen, der in der kompletten Vorbereitung verletzungsbedingt ausgefallen war und sich nun langsam Richtung Startelf kämpft. Mit dem Joker-Einsatz von heute dürfte er gute Argumente gesammelt haben.