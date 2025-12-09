Der 1. FC Wülfrath hat einen wichtigen Sieg eingefahren. – Foto: Andreas Bornewasser

Joker Köhler schießt 1. FC Wülfrath in der Nachspielzeit zum Sieg Landesliga, Gruppe 1: Wichtiger Erfolg für den 1. FC Wülfrath gegen den VfB 03 Hilden II. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 VfB Hilden II FC Wülfrath

1. FC Wülfrath – VfB 03 Hilden II 3:2 (1:1). In der Schlussphase wurde es richtig spannend und turbulent. Schon zuvor auf den Ausgleich drückend, erzielten die bis zum Abpfiff vorbildlich kämpfenden Hildener durch Koray Temiz in der Schlussminute der regulären Spielzeit das 2:2. Für die Gastgeber schien gut eine Minute lang nur ein mageres Remis möglich. Aber da war ja noch Nico Köhler. Von Coach Joscha Weber zehn Minuten zuvor eingewechselt, markierte der „Joker“ nach dem präzise nach innen geschlagenen Freistoß (90+1) von Florian Schikowski den Siegtreffer.

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath FC Wülfrath VfB 03 Hilden VfB Hilden II 3 2 Abpfiff Was für eine Erleichterung im FCW-Lager nach dem Abpfiff. Schließlich wollte und musste Wülfrath dieses wichtige Spiel unbedingt gewinnen. Dass es am Ende nur auf den letzten Drücker zum „Arbeitssieg“ reichte, war für den Moment nicht wirklich wichtig. Allenfalls wieder am Dienstagabend in der Spiel-Nachbetrachtung. „Wir wussten, dass es heute nicht einfach wird. Hilden war ein undankbarer, kämpferisch starker Gegner. Da haben wir uns nach guten ersten 20 Minuten in der Folge schwer getan. Spielerisch blieb vieles offen, andererseits haben wir über weite Strecken gut gegen den Ball gearbeitet. Ganz zum Schluss zeigten wir aber auch den Siegeswillen und hatten die nötige Portion Glück. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass heute nur das Ergebnis stimmte“, urteilte Chefcoach Weber in einer ersten Stellungnahme gleich nach Feierabend.

Hildener erarbeiten sich Respekt Dennoch, der Auftritt der Hildener, deren Trainer Koray Sakacali zu Saisonbeginn einen völlig neuen Kader zusammen stellen musste, verdient Respekt. Aus dem letztjährigen Landesligateam waren eigentlich nur noch Defensivspieler Koray Temiz und Torhüter Michael Miler dabei. Und der Keeper bewies gleich zu Beginn (5.) sein Können, bewahrte seine Elf gegen den frei vor ihm auftauchenden Schikowski per Fußabwehr vor einem frühen Rückstand. Der war nur zwei Minuten später aber nicht mehr zu verhindern. Miler holte im eigenen Strafraum Ibo Omayrat unfair von den Beinen und Florian Schikowski nutzte die Elfmeter-Chance zum Führungstreffer. Frühe Entscheidung verpasst