Joker Köhler schießt 1. FC Wülfrath in der Nachspielzeit zum Sieg

1. FC Wülfrath – VfB 03 Hilden II 3:2 (1:1). In der Schlussphase wurde es richtig spannend und turbulent. Schon zuvor auf den Ausgleich drückend, erzielten die bis zum Abpfiff vorbildlich kämpfenden Hildener durch Koray Temiz in der Schlussminute der regulären Spielzeit das 2:2. Für die Gastgeber schien gut eine Minute lang nur ein mageres Remis möglich. Aber da war ja noch Nico Köhler. Von Coach Joscha Weber zehn Minuten zuvor eingewechselt, markierte der „Joker“ nach dem präzise nach innen geschlagenen Freistoß (90+1) von Florian Schikowski den Siegtreffer.
Was für eine Erleichterung im FCW-Lager nach dem Abpfiff. Schließlich wollte und musste Wülfrath dieses wichtige Spiel unbedingt gewinnen. Dass es am Ende nur auf den letzten Drücker zum „Arbeitssieg“ reichte, war für den Moment nicht wirklich wichtig. Allenfalls wieder am Dienstagabend in der Spiel-Nachbetrachtung. „Wir wussten, dass es heute nicht einfach wird. Hilden war ein undankbarer, kämpferisch starker Gegner. Da haben wir uns nach guten ersten 20 Minuten in der Folge schwer getan. Spielerisch blieb vieles offen, andererseits haben wir über weite Strecken gut gegen den Ball gearbeitet. Ganz zum Schluss zeigten wir aber auch den Siegeswillen und hatten die nötige Portion Glück. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass heute nur das Ergebnis stimmte“, urteilte Chefcoach Weber in einer ersten Stellungnahme gleich nach Feierabend.
Ein Auftakt nach Maß für die Platzbesitzer, die es aber anschließend versäumten, bereits früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Ein abgefälschter Torschuss (23.) von Gian-Luca Bühring, den Miler gerade noch über den Querbalken lenkte, viel mehr brachte Wülfrath nach vorne nicht zustande. Auf der Gegenseite wurden die Gäste nach einigen gelungenen Angriffsaktionen mutiger. Der Freistoß von Azad Sari verfehlte noch sein Ziel, bevor wiederum Sari eine gelungene Kombination über mehrere Stationen mit dem 1:1 abschloss (42.). Die Gäste blieben auch nach dem Seitenwechsel zu beachten, beschäftigten den FCW mit zügig vorgetragenem Umschaltspiel und vorbildlichem Einsatzwillen mehr, als dem lieb sein konnte. Als der am zweiten Pfosten frei stehende Arman Corovic nach der Linksflanke von Schikowski zur 2:1-Führung einköpfte (59.) war die Partie zwar längst nicht entschieden, zumindest aber schienen sich die Platzherren auf der Siegerstraße zu befinden. FCW-Torhüter Marvin Oberhoff parierte später den Flachschuss von Abdelilah Zarok (79.), während dessen Vorderleute allerdings nur noch wenig Torgefahr ausstrahlten. Aber egal, ganz zum Schluss stach ja „Joker“ Nico Köhler.
1. FC Wülfrath: Oberhoff – Trier, Bleckmann, Corovic, Fagasinski, Schikowski (90+2 Matsutaka), R. Köhler, El Boudihi, Bühring (54. Raudino), Omayrat (83. N. Köhler), Xiros (74. Sami Jawad).