Symbolbild – Foto: Sascha Köppen

Joker Just trifft per Volley – Barsinghausen verschafft sich Luft Der TSV Barsinghausen gewinnt gegen den TSV Godshorn mit 1:0 und setzt sich im Abstiegskampf weiter ab. Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover Barsinghause TSV Godshorn Robert Just Marvin Körber

Der TSV Barsinghausen hat am 18. Spieltag der Landesliga Hannover einen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Godshorn eingefahren. Der Treffer von Robert Just in der 77. Minute stellte den zweiten Erfolg in Serie sicher. Durch den Sieg über den direkten Konkurrenten vergrößerte sich der Abstand auf die Abstiegsränge auf neun Punkte.

Gestern, 15:00 Uhr TSV Barsinghausen Barsinghause TSV Godshorn TSV Godshorn 1 0 Abpfiff Barsinghausen begann dominant und kam zu zahlreichen klaren Abschlüssen. „Das Ergebnis ist deutlich zu gering ausgefallen. Wir hatten sechs, sieben, vielleicht sogar acht hundertprozentige Torchancen, darunter ein verschossener Elfmeter, ein Lattentreffer und mehrere Situationen, in denen wir allein vor dem Tor standen“, sagte Teammanager Marvin Körber. „Godshorn hatte einen halbwegs gefährlichen Torschuss.“

In der 68. Minute sah ein Gästespieler Gelb-Rot. Wenig später fiel der entscheidende Treffer. Just war erst kurz zuvor eingewechselt worden (60.) und verwandelte eine Vorlage von Justin Zhukhovitskiy per Volley zum 1:0. „Das war wirklich sehenswert.“ Körber hob anschließend besonders seine Routiniers hervor. „Hervorheben möchte ich die erfahrenen Spieler, unsere Old Stars, die das Team an diesem Tag getragen haben. Malte Grittner stand seit langer Zeit erstmals wieder in der Startelf. Zusammen mit Luca Triebsch bildete er die Innenverteidigung und beide haben ihre Aufgabe sehr gut gelöst, sodass wir hinten kaum etwas zugelassen haben.“