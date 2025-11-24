Joker Just trifft per Volley – Barsinghausen verschafft sich Luft

Der TSV Barsinghausen hat am 18. Spieltag der Landesliga Hannover einen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Godshorn eingefahren. Der Treffer von Robert Just in der 77. Minute stellte den zweiten Erfolg in Serie sicher. Durch den Sieg über den direkten Konkurrenten vergrößerte sich der Abstand auf die Abstiegsränge auf neun Punkte.
Barsinghausen begann dominant und kam zu zahlreichen klaren Abschlüssen. „Das Ergebnis ist deutlich zu gering ausgefallen. Wir hatten sechs, sieben, vielleicht sogar acht hundertprozentige Torchancen, darunter ein verschossener Elfmeter, ein Lattentreffer und mehrere Situationen, in denen wir allein vor dem Tor standen“, sagte Teammanager Marvin Körber. „Godshorn hatte einen halbwegs gefährlichen Torschuss.“
In der 68. Minute sah ein Gästespieler Gelb-Rot. Wenig später fiel der entscheidende Treffer. Just war erst kurz zuvor eingewechselt worden (60.) und verwandelte eine Vorlage von Justin Zhukhovitskiy per Volley zum 1:0. „Das war wirklich sehenswert.“
Körber hob anschließend besonders seine Routiniers hervor. „Hervorheben möchte ich die erfahrenen Spieler, unsere Old Stars, die das Team an diesem Tag getragen haben. Malte Grittner stand seit langer Zeit erstmals wieder in der Startelf. Zusammen mit Luca Triebsch bildete er die Innenverteidigung und beide haben ihre Aufgabe sehr gut gelöst, sodass wir hinten kaum etwas zugelassen haben.“
Trotz personeller Ausfälle zeigten die Hausherren einen geschlossenen Auftritt. „Der Sieg war hochverdient und ist vom Ergebnis her eigentlich zu niedrig ausgefallen. Die drei Punkte nehmen wir trotzdem gerne mit, auch wenn uns vor dem Spiel einige wichtige Spieler gefehlt haben, unter anderem unsere beiden etatmäßigen Innenverteidiger sowie weitere Leistungsträger wie Volkan Culha und Luca Ritzka.“ Ritzka spielte zuletzt am 23. August gegen den SV Bruchhausen-Vilsen und erzielte zwei Treffer. Körber hofft, dass der Angreifer in der Rückrunde wieder zur Verfügung steht.
Zum Abschluss richtete der Teammanager den Fokus auf die letzte Aufgabe vor der Pause. „Jetzt richten wir den Blick auf das letzte Spiel des Jahres in Tündern. Auch wenn der Gegner in der Tabelle unten steht, wissen wir, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird. Tündern ist eine kampfstarke Mannschaft und wir müssen noch einmal alles investieren, um möglichst den dritten Sieg in Folge zu holen. Das ist unser Ziel, bevor es in die verdiente Winterpause geht.“