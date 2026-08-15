Joker Jonas Therkelsen rettet Kiel spät Punkt nach 0:2 gegen St. Pauli

Jonas Therkelsen (Holstein Kiel) bringt das Stadion zum Kochen mit seinem 2-2. – Foto: Ismail Yesilyurt

Was für ein Finish im Nordduell! Holstein Kiel und der FC St. Pauli trennen sich nach einer packenden Partie mit 2:2. Die Hamburger führten lange Zeit mit zwei Toren Vorsprung, doch die Kieler bewiesen Moral und kamen in der Schlussphase noch zum verdienten Ausgleich. Für beide Mannschaften bleibt damit der erste Saisonsieg weiter aus.

Kiel erwischte den besseren Start und hatte bereits früh erste Möglichkeiten. Doch St. Pauli zeigte sich bei seinen wenigen Offensivaktionen deutlich effizienter. In der 32. Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einem etwas glücklichen Abpraller landete der Ball bei Martijn Kaars, der im Duell mit Timon Weiner diesmal die Nerven behielt und zum 1:0 einschob. Der VAR überprüfte die Szene noch einmal, doch der Treffer wurde anschließend bestätigt.

Kiel drängte auf den Ausgleich, konnte die Hamburger Defensive aber zunächst nicht überwinden. Stattdessen schlug St. Pauli kurz vor dem Pausenpfiff erneut zu.

Hara erhöht kurz vor der Pause

Nach einem Ballverlust der Kieler setzte St. Pauli energisch nach. Pyrka eroberte den Ball zurück und spielte ihn zu Taichi Hara. Der Angreifer ließ sich die Gelegenheit aus kurzer Distanz nicht nehmen und erhöhte in der 45.+3 Minute auf 2:0.

Für Kiel war es ein bitterer Rückschlag. Über weite Strecken hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, standen zur Halbzeit aber dennoch mit zwei Toren Rückstand da.

Harres bringt Kiel zurück ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Störche deutlich druckvoller. Kiel erhöhte das Tempo und setzte St. Pauli immer stärker unter Druck. In der 56. Minute gelang schließlich der Anschlusstreffer. Bernhardsson brachte den Ball gefährlich in den Strafraum. St.-Pauli-Torhüter Voll verschätzte sich bei der Hereingabe, sodass Phil Harres hinter ihm am höchsten stieg und den Ball per Kopf zum 1:2 ins Netz beförderte. Plötzlich war Kiel wieder voll im Spiel.

Weiner hält die Störche am Leben

St. Pauli hatte allerdings weiterhin Möglichkeiten, den alten Abstand wiederherzustellen. Besonders Martijn Kaars sorgte immer wieder für Gefahr. In der 62. Minute musste Timon Weiner sein ganzes Können zeigen. Nach einer Flanke von rechts kam Kaars zum Kopfball, doch der Kieler Schlussmann reagierte blitzschnell und verhinderte das 1:3. Nur kurze Zeit später war Weiner erneut zur Stelle und bewahrte seine Mannschaft vor einem weiteren Gegentreffer.

Therkelsen schlägt spät zu

Je näher der Schlusspfiff rückte, desto mehr warf Kiel nach vorne. St. Pauli verteidigte mit großem Einsatz, doch der Dauerdruck der Hausherren wurde schließlich zu groß. In der 88. Minute fiel der Ausgleich. Bernhardsson brachte den Ball von rechts in den Strafraum. Nach einem Luftduell landete die Kugel bei Jonas Therkelsen. Der eingewechselte Kieler blieb vor dem Tor eiskalt und traf aus kurzer Distanz zum 2:2.

Die Stimmung im Stadion war nun endgültig auf dem Höhepunkt. Kiel wollte anschließend sogar noch den Sieg. In der Nachspielzeit kam Oppie nach einer Ecke aus rund 20 Metern zum Volley, doch sein Versuch blieb im Getümmel hängen.

Fazit: Kiel belohnt sich für starke Aufholjagd

Das 2:2 fühlt sich für Kiel nach einem gewonnenen Punkt an. Die Störche zeigten nach dem 0:2 große Moral und steigerten sich vor allem nach der Pause deutlich. Mit viel Druck und Einsatz kämpfte sich die Mannschaft zurück in die Partie.

St. Pauli hingegen dürfte sich über zwei verlorene Punkte ärgern. Die Gäste waren vor dem Tor lange Zeit äußerst effektiv und hatten nach der Pause mehrfach die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Am Ende reichte es nicht. Der erste Dreier der Saison bleibt für beide Mannschaften damit noch aus.

Holstein Kiel: Weiner – Sekine, Nekic, Zec, Parduzi (86. Alidou) – Meffert, Davidsen – Kapralik, Balzi (74. Therkelsen), Bernhardsson – Harres

Trainer: Tim Walter

FC St. Pauli: Voll – Nemeth, Mathisen, Ando – Pyrka, Rasmussen, Fujita (64. Smith), Oppie – Hrgota (80. Banks) - Kaars (85. Klein), Hara (64. Jones)

Trainer: Marcel Rapp

Schiedsrichter: Max Burda (Berlin)

Assistenten: Julius Martenstein, Tobias Endriß

Zuschauer: 11.700

Tore: 0:1 Kaars (32.), 0:2 Hara (45.+3), 1:2 Harres (56.), 2:2 Therkelsen (88.).