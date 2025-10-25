Joker Jannik Heider mit Golden Goal

Chancenreiche erste Hälfte

Die erste Halbzeit bot einiges an Spannung. Der TSV Kropp hatte gleich drei große Chancen, scheiterte aber immer wieder an der eigenen Abschlussschwäche oder am starken Hattstedter Torhüter Boy Boysen. Auch die Gäste waren nicht ungefährlich: Zwei gute Möglichkeiten blieben ungenutzt. Am Ende der ersten 45 Minuten stand es torlos 0:0 – trotz zahlreicher Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Wechsel bringen frischen Wind

Nach der Pause versuchte Kropps Trainer Dennis Usadel durch einen Doppelwechsel in der 67. Minute neue Impulse zu setzen: Bjarne Kuhn und Ali Ashgar Jaafari kamen für Jannes Decker und Cedric Flor. Kropp erhöhte zwar den Druck, fand aber kein Durchkommen gegen die gut organisierte Hattstedter Abwehr.

Bei Hattstedt brachte Trainer Sebastian Kiesbye in der 74. Minute Jannik Heider für Islam Baouche – ein Wechsel, der sich am Ende als entscheidend herausstellen sollte.

Jannik Heider sorgt für den Sieg

In der Schlussphase machte Jannik Heider den Unterschied. In der 87. Minute nutzte er einen Freistoß, der flach durch die Mauer im kurzen Eck zum 1:0-Auswärtssieg einschlug. Kropp versuchte noch den Ausgleich, doch Hattstedt verteidigte den Vorsprung konsequent bis zum Schlusspfiff.

Strittiger Moment

Ein wichtiger Wendepunkt war die 60. Minute, als Niclas Krause vom TSV Kropp die Rote Karte sah. Trainer Dennis Usadel kritisierte die Entscheidung deutlich: „Das war niemals eine Rote Karte, für mich war das der Knackpunkt im Spiel.“