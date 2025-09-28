Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Torgefahr nur durch Standards: Aaron Vogt (Hauingen, links) gegen Marcel Meder (Schönau) | Foto: Gerd Gründl
Joker Jakob Gritsch führt FC Schönau zum Sieg gegen FC Hauingen
SV Herten holt ersten Saisonzähler im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel
Zumindest einen Teilerfolg konnte der SV Herten, der sich kurz zuvor von Trainer Dominik Uhrig getrennt hatte, mit dem verdienten 3:3-Unentschieden beim FC Schlüchttal verbuchen. Es war für die Gäste nach vier Niederlagen der erste Punktgewinn in dieser Saison. Auch von den beiden Rückständen ließ sich Herten, das wieder, wie in der vergangenen Saison von Tunahan Kocer betreut wurde, nicht aus der Ruhe bringen, und glilch zweimal aus. Nach dem 2:3 durch Janos Csanady schien sogar der Sieg möglich. Aber Timon Baumgärtner verhinderte mit seinem Ausgleichstreffer (74.) den ersten Dreier für die Gäste.