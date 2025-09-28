Der FC Schönau fährt den vierten Sieg im fünften Spiel ein. Joker Jakob Gritsch macht den 2:1-Erfolg gegen den FC Hauingen perfekt. Die Gäste warten weiter auf den ersten Punktgewinn. Zum Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: Joker Jakob Gritsch führt FC Schönau zum Sieg gegen FC Hauingen (BZ-Plus) Tore: 1:0 Markanic (50.), 2:0 Gritsch (80.), 2:1 Moritz Keller (85.).

Zumindest einen Teilerfolg konnte der SV Herten, der sich kurz zuvor von Trainer Dominik Uhrig getrennt hatte, mit dem verdienten 3:3-Unentschieden beim FC Schlüchttal verbuchen. Es war für die Gäste nach vier Niederlagen der erste Punktgewinn in dieser Saison. Auch von den beiden Rückständen ließ sich Herten, das wieder, wie in der vergangenen Saison von Tunahan Kocer betreut wurde, nicht aus der Ruhe bringen, und glilch zweimal aus. Nach dem 2:3 durch Janos Csanady schien sogar der Sieg möglich. Aber Timon Baumgärtner verhinderte mit seinem Ausgleichstreffer (74.) den ersten Dreier für die Gäste.