Joker im Tor: 18-Jähriger wird zum Matchwinner für Hauzenberg

Es war wie erwartet ein hartes und kampfbetontes Spiel, in das beide Teams mit viel Tempo starteten. Die erste Großchance gehörte allerdings den Gästen: In der 11. Minute versuchte Doman den Ball per Seitfallzieher im Tor unterzubringen, setzte ihn jedoch über den Kasten. Vier Minuten später kam Hauzenberg zur ersten guten Möglichkeit, Michl schloss allerdings etwas zu überhastet ab. Nur zwei Minuten danach machten es die Gastgeber dann besser: Traxinger setzte sich stark gegen drei Gegenspieler im Mittelfeld durch, schickte Manzenberger auf die Reise, der von links scharf auf den ersten Pfosten flankte. Dort lauerte Michl und verwertete zum 1:0 für den Sturm (17.). In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause hätte Hauzenberg dann noch auf 2:0 erhöhen können, Uhrmann traf den Ball jedoch nicht sauber, weshalb es beim 1:0 zur Halbzeit blieb. Nach dem Seitenwechsel folgte eine personelle Änderung, die später noch entscheidend werden sollte: Sturm-Keeper Schulz konnte verletzungsbedingt nicht weiterspielen, für ihn kam der 18-jährige Scharringer in die Partie. Rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff musste auch Torschütze Michl verletzt vom Feld, Fabian Reischl übernahm. Hauzenberg blieb im weiteren Verlauf zwar die aktivere Mannschaft, verpasste es jedoch, den Vorsprung auszubauen. Auch Türk Gücü kam zu guten Gelegenheiten. In der 66. Minute tauchte Herodes frei vor dem jungen Hauzenberger Schlussmann auf, doch Scharringer entschied das Eins-gegen-eins mit einer Glanzparade für sich und hielt sein Team im Spiel. Zwei Minuten vor Schluss reagierte er erneut stark und fischte den nächsten Abschluss der Gäste heraus. Alles in allem ist es ein verdienter, wenn auch in der Schlussphase etwas wackeliger Heimsieg für Hauzenberg.