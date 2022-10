Grinsend: Donaustaufs Kevin Hoffmann war in Hof mit seinem ersten Ballkontakt erfolgreich. Es sollte das einzige Tor des Tages bleiben. – Foto: Mario Wiedel

Joker Hoffmann sticht sofort! Donaustauf quält sich zum Sieg Bayernliga Nord: Jahn Regensburg II hat sich Auswärtsniederlage im Grunde selbst zuzuschreiben +++ Ammerthal in Großbardorf nicht kaltschnäuzig genug

Nicht überzeugend, aber erfolgreich war der SV Donaustauf in seinem Gastspiel bei der SpVgg Bayern Hof. Kevin Hoffmanns Tor unmittelbar nach seiner Einwechslung langte der Wagner-Elf zum Zittersieg. Unglücklicher lief es für den SSV Jahn Regensburg II in der Fremde, denn er schenkte dem Würzburger FV bei der 1:2-Niederlage im Grunde beide Treffer. Mit leeren Händen stand schlussendlich auch die DJK Ammerthal in Großbardorf (4:2) da.

In der 55. Minute eingewechselt, in der 56. Minute mit seiner ersten Aktion sofort erfolgreich – Kevin Hoffmann zeigte sich fürs goldene Tor des SV Donaustauf in der „Grünen Au“ verantwortlich. Davor und danach verdiente sich das Match keinen Schönheitspreis auf tiefem Geläuf. Aus den deutlich mehr Prozentpunkten an Ballbesitz wusste Stauf wenig zu machen. Hintenraus musste die Wagner-Elf noch einmal kräftig zittern, schaukelte den knappen Vorsprung jedoch ins Ziel – und ist jetzt Vierter. Donaustaufs Trainer Stefan Wagner jubilierte auf der Heimfahrt: „Eine tolle Mannschaftsleistung gegen einen richtig guten Gegner. Als Trainer vollzog ich nach 55 Minuten den ersten Wechsel und Kevin Hoffmann macht mit dem ersten Kontakt das 1:0! Die letzten 15 Minuten war es ein Kampf auf Biegen und Brechen. Ich bin stolz auf die Jungs, eine tolle Leistung.“





Würzburg. Die U 21 des SSV Jahn fremdelt nach wie vor mit fremdem Terrain. 16 von 19 Saisonpunkten holte man daheim. Die neuerliche Auswärtsniederlage beim Würzburger FV von 1:2 (1:1) hatten sich die Regensburger Talente im Grunde selbst zuzuschreiben. Sie fanden gut ins Spiel, setzten durch Jannik Graf bereits nach fünf Minuten die erste Duftmarke zum 1:0 und dominierten fortan. Etwas später ließ Torschütze Graf im Eins gegen Eins das Zweite liegen. Hierfür wurden die Gäste bestraft: Einen unpräzisen SSV-Pass im Aufbauspiel nutzte Würzburg schamlos aus zum Ausgleich (Dennie Michel/20.). Nach wie vor kreierte sich der Jahn gute Aktionen, wusste diese allerdings nicht in Zählbares umzumünzen. Etwas ausgeglichener kam Halbzeit zwei daher. Nach einem gegnerischen Einwurf leistete sich die U 21 eine Unachtsamkeit im Abwehrdrittel – es fiel das 1:2 aus Jahn-Sicht (Julian Wild/71.). Dabei blieb es, weil den Domstädtern trotz aller Bemühungen das Ausgleichstor nicht mehr gelingen wollte. Jahn-Trainer Christoph Jank sprach von einer „großen Enttäuschung. Aus meiner Sicht eine sehr gute erste Hälfte, wobei wir die Torchancen da nicht nutzen konnten, um das Spiel vorzeitig zu unseren Gunsten entscheiden zu können. In der zweiten Hälfte sind wir durch eine Unachtsamkeit in Rückstand geraten und konnten das nicht mehr ausbügeln.“





Früh in Führung gegangen, Mitte der zweiten Hälfte nochmal zum 2:2 ausgeglichen und am Ende stand die DJK Ammerthal in Großbardorf doch mit leeren Händen da. Vor allem im Umschaltspiel war die Heimelf gefährlich, in der Woche des Rücktritts ihres Cheftrainers Andi Brendler. Die Truppe aus dem Kreis Amberg-Sulzbach wusste mit ihren spielerischen Mitteln zwar zu gefallen, war unterm Strich aber nicht kaltschnäuzig und entschlossen genug. Macht nach dem 15. Spieltag Platz fünf.