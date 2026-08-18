Joker Grellmann sticht im Vogtland: SSV feiert gelungenen Einstand

Der Auftakt in eine neue Spielzeit gleicht stets einer Standortbestimmung mit Ungewissheitsfaktor. Für den SSV Markranstädt hielt der 1. Spieltag der Sachsenliga die dankbare wie tückische Aufgabe bereit, beim feurigen Aufsteiger VfB Schöneck 1912 anzutreten. Vor 91 Zuschauern im Vogtland bestand die Mannschaft von Cheftrainer Ronny Kujat diesen Härtetest bravourös: Nach dominanter Vorarbeit belohnte sich der SSV mit einem späten 3:0-Erfolg und durfte den ersten Dreier der jungen Saison verbuchen.
In den ersten 45 Minuten gaben die Randleipziger klar den Ton an. Markranstädt erarbeitete sich eine drückende Feldüberlegenheit und erzwang rund zehn Eckbälle, verpasste es jedoch zunächst, die gute Anlage in etwas Zählbares umzumünzen. Die Standardsituationen segelten zwar gefährlich in den Strafraum des Aufsteigers, doch im Abschluss fehlte vorerst das Quäntchen Glück.
Trotz des ausbleibenden Führungstreffers verlor das Team nicht die Nerven. Schöneck verteidigte zweikampfstark und tief stehend, konnte den SSV jedoch auf Dauer nicht vom eigenen Gehäuse fernhalten.
Ronny Kujat lobte die kühle Spielkultur seiner Elf: „Insgesamt war das ein verdienter Sieg. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Wir müssen aus der ersten Halbzeit – ich glaube, wir hatten zehn Ecken – halt aus einem Standard mal ein Tor machen. Da haben wir wieder ein bisschen was liegen lassen. Aber wir sind geduldig geblieben und haben gegen eine zweikampfstarke, gut stehende Mannschaft trotzdem Nadelstiche gesetzt.“
Die Entscheidung fiel schließlich in den letzten 15 Minuten der Partie, als Kujats personeller Schachzug voll aufging. In der 76. Minute schickte der Coach Tom Grellmann für Felix Rocca aufs Feld. Nur sechzig Sekunden später bediente der frische Joker Angreifer Luis Freigang, der in der 77. Minute eiskalt zur lang ersehnten 1:0-Führung vollendete.
Mit der Führung im Rücken ergaben sich für den SSV in der Schlussphase Räume, die konsequent genutzt wurden. In der 88. Minute erhöhte Luca Schleehahn auf 2:0, ehe Vorbereiter Tom Grellmann in der 90. Minute seine starke Joker-Performance mit dem Treffer zum 3:0-Endstand krönte.
Mit den drei Punkten im Gepäck sortiert sich der SSV Markranstädt hinter der SG Handwerk Rabenstein auf Platz zwei der noch jungen Tabelle ein. Kujat ordnete den gelungenen Einstand sachlich ein und richtete den Fokus unmittelbar auf die kommende Herkulesaufgabe: „Das war insgesamt eine reife Leistung, ohne das überzubewerten. Jetzt kommt am Wochenende der Gradmesser gegen Taucha – das wird ein ganz anderes Spiel, darauf müssen wir uns einstellen. Aber erst einmal haben wir drei Punkte geholt und sind in der Spur.“