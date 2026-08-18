Joker Grellmann sticht im Vogtland: SSV feiert gelungenen Einstand

– Foto: Johannes Schmidt

Der Auftakt in eine neue Spielzeit gleicht stets einer Standortbestimmung mit Ungewissheitsfaktor. Für den SSV Markranstädt hielt der 1. Spieltag der Sachsenliga die dankbare wie tückische Aufgabe bereit, beim feurigen Aufsteiger VfB Schöneck 1912 anzutreten. Vor 91 Zuschauern im Vogtland bestand die Mannschaft von Cheftrainer Ronny Kujat diesen Härtetest bravourös: Nach dominanter Vorarbeit belohnte sich der SSV mit einem späten 3:0-Erfolg und durfte den ersten Dreier der jungen Saison verbuchen.

Standards ohne Ertrag, aber die Geduld stimmt In den ersten 45 Minuten gaben die Randleipziger klar den Ton an. Markranstädt erarbeitete sich eine drückende Feldüberlegenheit und erzwang rund zehn Eckbälle, verpasste es jedoch zunächst, die gute Anlage in etwas Zählbares umzumünzen. Die Standardsituationen segelten zwar gefährlich in den Strafraum des Aufsteigers, doch im Abschluss fehlte vorerst das Quäntchen Glück.

Trotz des ausbleibenden Führungstreffers verlor das Team nicht die Nerven. Schöneck verteidigte zweikampfstark und tief stehend, konnte den SSV jedoch auf Dauer nicht vom eigenen Gehäuse fernhalten. Ronny Kujat lobte die kühle Spielkultur seiner Elf: „Insgesamt war das ein verdienter Sieg. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Wir müssen aus der ersten Halbzeit – ich glaube, wir hatten zehn Ecken – halt aus einem Standard mal ein Tor machen. Da haben wir wieder ein bisschen was liegen lassen. Aber wir sind geduldig geblieben und haben gegen eine zweikampfstarke, gut stehende Mannschaft trotzdem Nadelstiche gesetzt.“