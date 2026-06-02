Joker-Gala im Erzgebirge: SSV Markranstädt feiert Rettung Wechselbändchen mit Bravour: Ein taktischer Kniff und zwei treffsichere Joker sichern dem SSV Markranstädt den vorzeitigen Verbleib in der Sachsenliga. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jakob Reiche

Der Erleichterung am späten Samstagnachmittag folgte die nackte Gewissheit: Der SSV Markranstädt hat den Klassenerhalt in der Sachsenliga vorzeitig unter Dach und Fach gebracht. Am 27. Spieltag feierte die Mannschaft von Trainer Ronny Kujat einen hart umkämpften 2:1 (0:1)-Auswärtserfolg beim SV Tanne Thalheim. Vor 100 Zuschauern im Erzgebirge bewies das Team im zweiten Durchgang nicht nur Moral, sondern profitierte auch von den goldenen Händen seines Übungsleiters bei den Einwechslungen.

Kontroverser Rückstand im ersten Durchgang Die Vorzeichen im Erzgebirge waren klar: Thalheim kämpfte im Abstiegskampf, während der SSV den entscheidenden Schritt zur Rettung gehen wollte. Dass dies auf dem Platz des heimstarken Gastgebers kein Selbstläufer werden würde, zeigte sich früh. „Es war wie erwartet ein schweres Spiel“, konstatierte Ronny Kujat nach der Partie. „Die sind heimstark. Es war dann auch wieder so. Ich will nicht sagen, wir machen das Spiel. Wir haben in der ersten Halbzeit auch kein gutes Spiel gemacht, aber hatten zumindest zwei, drei Chancen, wo du in Führung gehen kannst.“

Stattdessen gingen jedoch die Hausherren in Führung – unter gütiger Mithilfe des Unparteiischen Steffen Läsker. In der 34. Minute traf Luca Groß nach einer Ecke zum 1:0 für Thalheim. Für Kujat ein klares Fehlurteil: „Da machen sie eigentlich nach einer Ecke das 1:0, was auch irregulär war, weil der den Ball vorher mit der Hand mitnimmt, aber das hat der Schiri nicht gesehen. Egal, jedenfalls gehen wir mit 0:1 in die Pause.“ Systemumstellung und das glückliche Händchen In der Kabine korrigierte Kujat die taktische Ausrichtung, was sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel auszahlen sollte. Der SSV agierte fortan zielstrebiger und dominierte die Räume im Mittelfeld. Ronny Kujat über die Wende im Spiel: „Dann haben wir in der zweiten Halbzeit eine gute Reaktion gezeigt, haben dann auch noch mal das System ein bisschen umgestellt. Und dann mit den Einwechselspielern – den Bela Böse habe ich ja schon vor der Halbzeit gebracht –, dass er das 1:1 macht.“