Joker Fabian Barth beschert der Eintracht einen Last-Minute-Sieg

Karlsfeld trifft in der 90. Spielminute. – Foto: HAB

Fabian Barth kam erneut von der Bank und traf sehenswert per Kopf. Der Siegtreffer fiel, nachdem Garching bereits in Unterzahl spielte.

Barth hatte in der vergangenen Landesliga-Saison zwölf Treffer erzielt und war damit bester Eintracht-Torschütze. In dieser Saison kam er bisher nur von der Bank – und hinterließ dennoch Spuren. Die Trainer Florian Beutlhauser und Florian Hönisch überlegten vor dem Spiel: Barth in die Startelf oder erneut als Joker bringen? Sie entschieden sich für die zweite Variante. „Tobias Beyer auf der Zehn arbeitet brutal viel und mit Leo Kristic und Roman Gertsmann haben wir ja zwei Stürmer auf dem Feld, die es gerade gut machen.“

Ein Spiel auf hohem Bezirksliga-Niveau, ein später Siegtreffer und ein Joker, der seinem Namen alle Ehre machte: Der TSV Eintracht Karlsfeld hat den VfR Garching mit 1:0 bezwungen. Der Torschütze Fabian Barth stand zu Beginn erneut nicht auf dem Platz.

Karlsfelds Joker Fabian Barth sticht erneut

Karlsfeld hat in der Offensive die Qual der Wahl. Weil auch die Gäste aus Garching Qualität mitbringen und ebenfalls den spielerischen Ansatz wählten, entwickelte sich eine ansehnliche Partie. „Das war ein richtig geiles Fußballspiel. Das war Bezirksliga-Topniveau“, so Beutlhauser. Gleich in der Anfangsphase trafen beide Teams den Pfosten – zunächst Kristic für Karlsfeld, dann auf der Gegenseite Mario Dipalo. Die Eintracht hatte leichte Vorteile, Chancen gab es für beide Teams – ein Treffer fiel vor der Pause aber nicht.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Karlsfeld die Kontrolle, schnürte den Gegner phasenweise ein und drängte auf den Führungstreffer. Das änderte sich erst, als Garchings Thomas Niggl nach einem taktischen Foul seine zweite Gelbe Karte und damit Gelb-Rot sah (57.). „Für den Kopf war das nicht einfach“, sagte Beutlhauser – und ergänzte: „Wir hatten es danach schwerer, weil Garching noch intensiver verteidigt hat.“

Fabian Schäffer wird nach 20 Jahren in Karlsfeld verabschiedet

Die Eintracht verlor den Faden, agierte teils überhastet. „Wir haben zu den Einwechselspielern gesagt: Bringt Ruhe rein“, sagte Beutlhauser. Mit Deniz Yilmaz und Janis Habschied kamen zwei, die Qualität haben. Und als nur noch die Optimisten mit einem Treffer rechneten, schlug Joker Barth zu: Nach einer Flanke von Jonas Eicher stieg er hoch und traf sehenswert aus zehn Metern gegen die Laufrichtung des Keepers zum 1:0 (90.).

„Wir sind überglücklich, gegen einen so starken Gegner gewonnen zu haben. Vor allem vor der gelb-roten Karte war das richtig stark“, sagte Beutlhauser. Vor dem Spiel wurden Spieler verabschiedet – darunter Fabian Schäffer, der nach 20 Jahren im Verein und knapp 500 Spielen für die erste Mannschaft im Sommer seine Karriere beendet hatte. Danach feierte die Mannschaft den 30. Geburtstag von Mittelfeldspieler Wilhelm Ampenberger. Große Emotionen, oder wie Beutlhauser sagte: „Ein cooler Tag.“