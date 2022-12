Joker Ewald lässt Waltershausen jubeln Am vergangenen Samstag unterlag der FSV Ohratal dem FSV Walterhausen mit 1:2.

Während Thüringenweit eine Partie nach der anderen abgesagt wurde, wollten die Akteure dieses Duell aber unbedingt durchziehen. So hieß es: Anpacken und Platz frei räumen. „Wir wollten unbedingt spielen, weil wir denken, dass die Witterung bis zum Jahresende nicht besser wird. Daher haben wir seit dem Vormittag den Kunstrasen vom Schnee befreit, das war aber ehrlich gesagt ganz schön kräftezehrend“, so Philipp Kiebert vom FSV Ohratal.

Ein Last-Minute Treffer von Joker Kevin Ewald – er wurde nur wenige Minuten vor seinem entscheidenden Tor eingewechselt – besiegelte die Niederlage für den FSV Ohratal und bescherte Waltershausen den Dreier beim Spitzenreiter. Von Glück konnte man dabei sicher nicht reden, denn die Gäste zeigten eine ordentliche Leistung, boten den Hausherren Paroli und verdienten sich diese drei Zähler. Das bestätigte auch Philipp Kiebert nach dem Match: „Walterhausen war die bessere und motivierter Mannschaft. Wir waren nicht griffig genug, waren zu fast keiner Zeit als erster am Ball und hatten nach vorne wenig Ideen. Uns kam der kleine Platz dabei gar nicht gelegen“, sagt der Mittelfeldakteur und ergänzt: “Wir waren mit Ball auch teilweise zu ungeduldig und hatten vorne niemanden, der mal aus einem halben Pass einen Ball festmachen konnte, um Entlastung zu schaffen. So konnte das spielstarke Mittelfeld aus Waltershausen immer wieder schnelle Angriffe kreieren, vor allem über links. Waltershausen ging rundum als verdienter Sieger vom Platz“, so der 31-Jährige.

Den ersten Stich setzte allerdings der Spitzenreiter. Raivis Vitolnieks traf in der 33. Minute zur 1:0 Führung. Doch noch vor der Pause hatte Waltershausen die Antwort parat. Alexander Koch nahm bei seinem Freistoß Maß und versenkte den Ball in den Maschen. So ging es mit Remis in die Kabine. Direkt nach dem Wiederanpfiff hatten die Gastgeber Pech, als der Abschluss von Marty Jung am Pfosten landete. Die Partie steuerte ihrem Ende entgegen und lief auf eine Punkteteilung hinaus. Einen hatte Waltershausen dann aber doch noch im Köcher, als Kevin Ewald in der Nachspielzeit zum Siegtreffer abstaubte (2:1, 90+1 Min.) Mit diesem Sieg stehen beim FSV Waltershausen nun 24 Punkte und Rang sieben zu Buche. Der FSV Ohratal bleibt weiter Spitzenreiter, weil auch Verfolger Gotha keine Zähler einfahren konnte.