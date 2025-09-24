Joker entscheidet Pokalpartie zugunsten des SSV

Ein Joker namens Lennox Dölz. Mit einem Sieg gegen Ettersberg ziehen wir in die nächste Pokalrunde ein. Mit zwei Niederlagen und viel Enttäuschung über die Resultate der letzten Wochen ging es zum SV Am Ettersberg. Da der Pokal bekanntlich seine eigenen Gesetze hat, hieß es, die Partie mit maximaler Konzentration anzugehen. Der teils tiefe und teils trockene Platz spielte uns nicht gerade in die Karten, so dass unser Mittel des Tages vermehrt lange und tiefe Bälle waren.

Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, die ersten Torannäherungen hatten die Gastgeber und auch die erste Riesenchance. Doch hier war Nils Schachtschabel zur Stelle und hielt mit einer überragenden Parade in Manuel Neuer Manier die Null. Es sollte die einzige Chance der Ettersberger bleiben, denn unsere Defensive mit Louis Reichenbach, Julian Kawa und den Routiniers Thomas Dittrich, plus Comebacker Tim Jäpel waren konzentriert und beherzt bei der Sache. Die Chance wirkte wie ein Weckruf und wir erspielten gute Möglichkeiten für Luka Kadierka, Friedrich Kratzer und Moritz Schmidt. Kurz vor der Pause belohnten wir uns dann endlich. Luka Kadierka machte einen Ball in der Box super fest und legte auf Tilo Schuchert ab, der mit einem platzierten Schuss, die Führung erzielte. Damit ging es in die Halbzeit.