Schenken sich nichts: Eschenburgs Keeper Michel Müller (l.) und Max Hanold von der SG Ehringshausen/Dillheim. Foto: Nick Fingerhut

Joker der SG Eschenburg sticht Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist holt einen Punkt bei der SG Ehringshausen/Dillheim. Dabei sieht ein Akteur in der dramatischen Schlussphase die Rote Karte +++

EHRINGSHAUSEN - Marc Steinbrenner brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt. Der Trainer der SG Ehringshausen/Dillheim ordnete das 2:2 seiner Mannschaft gegen die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga richtig ein: "Am Ende müssen wir noch froh sein, dass wir ein Unentschieden erreicht haben." Dabei war die Steinbrenner-Elf zwei Mal in Führung gegangen und zeigte auch die bessere Spielanlage. Aber bei der Schlüsselszene in der 78. Minute offenbarte sich, was sich zuvor schon angedeutet hatte: Unter Druck passierten schlicht zu viele Fehler.