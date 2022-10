Kommt zum Abschluss: Pascal Hommel (r.) von der SG Waldsolms. Foto: PeB

Joker Bund schockt die SG Waldsolms Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist wehrt sich gegen das Topteam Wieseck nach Kräften. Dennoch steht er am Ende mit leeren Händen da +++

WALDSOLMS-KRAFTSOLMS - Es war ein Kraftakt für beide Mannschaften, doch am Ende hatte die TSG Wieseck knapp die Nase vorn. In der Fußball-Gruppenliga musste die SG Waldsolms eine 2:3 (1:2)-Niederlage hinnehmen. Zweimal glich die Heimelf aus, doch am Ende stach Gäste-Joker Steven Bund mitten ins Waldsolmser Herz. Schon vor Spielbeginn betonte Wiesecks Trainer Stefan Frels, dass seine Elf die drei vergangenen Niederlagen wieder vergessen machen möchte