Steffen Meuer bejubelt seinen Treffer zum 2:1. – Foto: Robin Bogaletzki

Joker bringen den Umschwung: MSV Duisburg schlägt Köln Regionalliga West: Der MSV Duisburg schlägt die U21 des 1. FC Köln nach Rückstand mit 3:1 und braucht nur noch einen Punkt für die Drittliga-Rückkehr.

Die erhoffte Aufstiegsfeier an Ostern ist es nicht geworden und auf dem Platz war der MSV Duisburg eher noch in der Stimmung der Kar-Woche, wohingegen die Gäste des 1. FC Köln schon die Auferstehung gefeiert haben. Nach schwacher erster Hälfte zeigte sich der MSV nach dem Seitenwechsel in einer ganz anderen Verfassung und drehte den 0:1-Pausenrückstand in einen - am Ende auch verdienten - 3:1-Erfolg. Damit ist der Aufstieg am kommenden Spieltag möglich.

Erwartet spielstark begann die U21-Reserve des 1. FC und kam durch Masour Ouro-Tagba auch nach vier Minuten zur ersten guten Gelegenheit MSV-Keeper Max Braune war aber zur Stelle und konnte dem Offensivmann die Kugel vom Fuß nehmen. Die Zebras taten sich schwer, einen Zugang zur Partie zu finden und zeigten über die gesamten ersten 45 Minuten keine gute Leistung. Ein Abschluss von Jakob Bookjans, der aber gut zwei Meter am von Jonas Nickisch gehüteten Kasten vorbeiging, war noch mit das Beste, was die MSV-Offensive zu bieten hatte. Mitte des ersten Durchgangs passierte es dann: Duisburg war im eigenen Strafraum nicht konsequent und konnte den Ball nicht klären. Über Umwege kam das Spielgerät zu Routinier Marco Höger, bis dahin der beste Spieler auf dem Feld, der kompromisslos in den Winkel vollstreckte. Aus rund zehn Metern hatte Braune keine Chance. In der Folge wurde es zunehmend emotional auf dem Feld, woraus mehrere Gelbe Karten resultierten. Mit Folgen war die für MSV-Kapitän Alexander Hahn, der nach seiner fünften Verwarnung für das kommende Spiel in Mönchengladbach gesperrt ist. Viel mehr passierte bis zur Pause nicht mehr, sodass es beim durchaus verdienten 1:0 für die Gäste aus der Domstadt blieb.