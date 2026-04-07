„Joker“ Brendan Schäfer trifft mit dem Außenrist in den Winkel und schießt Dynamo ins Finale

Kreispokal-Halbfinale: Dynamo Erkelenz bezwingt Germania Teveren in der Verlängerung. Schafhausen braucht beim 4:0 in Waldenrath auch die Mithilfe des Gastgebers.
A-Liga-Tabellenführer Dynamo Erkelenz und Landesligist Union Schafhausen bestreiten am 13. Juni das Finale um den Heinsberger Fußball-Kreispokal. Am 12. Juni stehen sich der SV Viktoria Waldenrath-Straeten und Germania Teveren im Spiel um Platz drei gegenüber. Alle vier Mannschaften hatten sich bereits für die erste Runde des Mittelrheinpokal-Wettbewerbs qualifiziert. Dynamo schlug im Halbfinale Landesligist Teveren nach Verlängerung mit 2:1, Schafhausen setzte sich erst in der letzten halben Stunde mit 4:0 beim A-Ligisten SV Viktoria RW Waldenrath-Straeten durch.
„Ein hochverdienter Sieg“, freute sich Hüseyin Bozkurt, Trainer von Dynamo Erkelenz, über den 2:1-Erfolg nach Verlängerung gegen den Landesligisten Germania Teveren. „Teveren hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, wir die klareren Chancen“, sagte der Dynamo-Trainer. So rettete Germania-Torwart Niklas Aretz stark gegen den ehemaligen Teverener Marios Akrivos. „Immer wenn wir mutig gespielt haben, hat Teveren Probleme bekommen“, hatte Hüseyin Bozkurt gesehen. In der ersten Halbzeit hatte sein Team trotz des Chancenplus noch „zu ängstlich“ agiert.
Richtig Fahrt nahm die Partie dann in der Nachspielzeit auf. Nach einem Foul an Ron Elsermann verwandelte Norman Post den Elfmeter zum 1:0 (90. + 2). Während Hüseyin Bozkurt von einem klaren Elfmeter sprach, meinte Germania-Trainer Sebastian Wirtz: „Ich weiß nicht, ob man den in der 90. Minute so pfeifen muss.“ Doch mit dem 1:0 war es noch lange nicht getan. Denn im Gegenzug bekam die Dynamo-Abwehr einen langen Ball nicht geklärt, und Max Wickum traf per Volleyabnahme zum 1:1.
Auch in der Verlängerung standen sich beide Mannschaften in nichts nach. Die Entscheidung besorgte „Joker“ Brendan Schäfer in der 111. Minute mit einem Traumtor. Aus 23 Metern setzte er den Ball mit dem Außenrist in den Torwinkel. „Er hat mir gesagt, dass er es genauso gewollt hat“, so Hüseyin Bozkurt. „Wir haben 120 Minuten gegengehalten und sind enorm viel gelaufen“, war der Trainer stolz auf seine Jungs und wollte anschließend den Erfolg mit ihnen feiern. Schließlich richtet Dynamo zum zweiten Mal hintereinander das Kreispokalfinale aus.
Sebastian Wirtz bemängelte die Bedingungen. „Es ist schwierig auf dem Rasen, da kann man nicht von einem Fußballspiel sprechen.“ Seine Mannschaft habe getan, was möglich war. „Vorne fehlte etwas die Durchschlagskraft.“
„Wir haben alles investiert“, sagte Michel Noethlichs, Trainer des SV Viktoria RW Waldenrath-Straeten, nach dem 0:4 gegen den Landesligisten. Union Schafhausen sei in der ersten Halbzeit lediglich bei Standards gefährlich gewesen. Im Aufbauspiel war der Gast natürlich deutlich stärker. „Aber das letzte Drittel gehörte uns“, so Noethlichs. Mit einer ganz starken Parade verhinderte Waldenraths „Pokal-Torwart“ Jan Themann den Rückstand (40.).
Auch im zweiten Abschnitt änderte sich zunächst nichts. Höchst unglücklich für den Außenseiter fiel dann das erste Tor. Der Torwart wollte den Ball wegschlagen, traf aber Union-Spieler Felix Grafen. Der „bedankte“ sich mit dem 1:0 (65.). Nur zwei Minuten später nutzte Leon Valicek ein Missverständnis in der Waldenrather Abwehr zum 2:0. „Nach hinten raus war die Intensität bei Schafhausen höher“, sagte Michel Noethlichs. So kam Union durch Leon Valicek zum 3:0; er verwandelte einen Querpass in den Strafraum knallhart (89.). Frederik Lenzen markierte aus kurzer Distanz noch das 4:0 (90. + 3).
„Wir sind stolz darauf, im Mittelrheinpokal spielen zu dürfen“, sagte Michel Noethlichs. Priorität hat aber die A-Liga. Da möchte das Team auf den fünften Tabellenplatz.
„Es war kein gutes Spiel von uns“, sagte Schafhausens Trainer Jörg Halfenberg. Seine Mannschaft war zwar klar überlegen, nutzte aber lange Zeit die wenigen Chancen nicht. „Bei den ersten beiden Toren brauchten wir die Unterstützung des Gegners“, so Halfenberg. Danach war es eine klare Sache für den Favoriten.
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