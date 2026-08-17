Joker Bloch rettet Punkt: Deutschbaselitz belohnt sich

Aufbau-Trainer Ronny Glöckner reagierte zur Halbzeitpause personell sowie taktisch und brachte Justin Julian Bloch für Eric Kunze in die Partie. Die Umstellungen zeigten Wirkung, auch wenn die Hausherren zunächst weiterhin viel Defensivarbeit verrichten mussten. „Mit dem Ergebnis von 1:1 können wir unter dem Strich sehr gut leben. Weixdorf war in der ersten Halbzeit enorm präsent, hat sehr viele Konter gefahren und über zwei schnelle Außenspieler immer wieder gefährliche Nadelstiche gesetzt. Dementsprechend lag Weixdorf zur Pause völlig verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir ein wenig umgestellt und uns besser auf diese Kontersituationen eingestellt. Dennoch wollten wir den Mut aufbringen, selbst aktiv nach vorne zu spielen, um zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Wir hatten allerdings erst einmal viel Arbeit gegen den Ball, da der Gegner über die Außen weiterhin sehr gefährlich blieb“, analysierte Glöckner den Verlauf der Partie.

Mit zunehmender Spieldauer investierten die Großteichkicker mehr ins Offensivspiel. Weil die SG Weixdorf es in dieser Phase versäumte, einen ihrer Konter zur Vorentscheidung zu nutzen und den zweiten Treffer nachzulegen, blieb die Partie bis in die Schlussphase hinein offen. Ab der 70. Minute erhöhte Deutschbaselitz das Risiko. Das sollte schließlich belohnt werden: In der 87. Spielminute traf Joker Justin Julian Bloch und erzielte den umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer.

Mit dem Punktgewinn sortiert sich der SV Aufbau Deutschbaselitz nach dem 1. Spieltag auf dem 8. Tabellenplatz ein, direkt hinter dem punktgleichen Kontrahenten aus Weixdorf. Coach Ronny Glöckner ordnet den Auftakt gewohnt realistisch ein und richtet den Blick bereits auf die kommende Aufgabe: „Ab der 70. Minute sind wir natürlich noch mutiger geworden und haben letztendlich kurz vor Schluss den verdienten Ausgleich gemacht – auch begünstigt dadurch, dass Weixdorf das zweite Tor nicht nachgelegt hat. Das nehmen wir als echten Teilerfolg mit, auch wenn man sich im Heimspiel vielleicht etwas mehr erhofft hat. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass man klein anfangen und Schritt für Schritt gehen muss. Für uns ist es erst einmal ein guter Start in die Saison, und in der kommenden Woche erwartet uns beim Hoyerswerdaer FC natürlich direkt die nächste schwere Aufgabe.“