Joker Bibaku trifft – Rot-Weiss bleibt oben dran 

Rot-Weiss-Trainer Fahrudin Kuduzovic bewies mit der Einwechslung von Christopher Bibaku im zweiten Durchgang ein glückliches Händchen. Gerade einmal sechs Minuten war der frühere Regionalligaspieler auf dem Platz, da traf er per Foulelfmeter zum 1:0 für die Wittlicher. Vorausgegangen war ein Foul an Julian Schmitz. Nur drei Minuten später war Bibaku erneut zur Stelle und sorgte mit seinem vierten Saisontor für den 2:0-Endstand. „Von Anfang bis Ende hatten wir die Partie voll im Griff und haben dem Gegner keine Möglichkeiten geboten. Wir sind ruhig geblieben, haben uns nach und nach Chancen erarbeitet und diese dann auch genutzt“, sagte Kuduzovic zum Auftritt seiner Mannschaft.

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Christopher Bibaku (59., Foulelfmeter), 2:0 Christopher Bibaku (62.)

SG Arzfeld – FV Rübenach ⇥2:5 (0:2)

Bereits vor der Pause sorgte ein Doppelschlag der Gäste für den ersten „Genickbruch“ fürs Team der Spielgemeinschaft aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen, wie auch Trainer Florian Moos es beschrieb. „Für die zweite Halbzeit hatten wir uns dann noch mal was vorgenommen und kassieren nach einer Minute das 0:3. Dann war die Partie eigentlich gelaufen“, meinte Moos. Lediglich der eingewechselte Hannes Lunkes konnte positiv auf sich aufmerksam machen. Erst schloss er eine Kombination zum 1:4 ab, ehe er mit dem Schlusspfiff aus 20 Metern, leicht abgefälscht, zum 2:5 traf.

SG Arzfeld: Moos – Johannes Lempges, Biewald, N. Kockelmann (52. Jakob Lempges), Schmitz, Ewen (64. Ewerz), Morgens, Propson (70. J. Kockelmann), Juchmes (76. Sterges), Bisschops (70. Lunkes), Mayers

Schiedsrichter: Johannes Klingel (Gonzerath)

Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Hamza Aliou (24.), 0:2 Philipp Pitkowski (25.), 0:3 Philipp Pitkowski (46.), 0:4 Leon Emmerich (83.), 1:4 Hannes Lunkes (85.), 1:5 Marcel Miller (90.), 2:5 Hannes Lunkes (90.)

VfB Linz – SV Eintracht Trier II ⇥2:8 (1:3)

Die Regionalliga-U23 erwischte einen Start nach Maß. Soumah Morlaye eröffnete den Torreigen nach 15 Minuten. Nach dem 3:0 verpassten die Gäste eine höhere Führung. Linz kam per Abstauber zum 1:3 (43.). Nach dem Seitenwechsel spielten die Trierer sehr abgeklärt. Über Konter nutzten die Lemke-Schützlinge die Räume. Den Gastgebern gelang ihr zweiter Treffer erneut nach einem Freistoß. Triers Dreifach-Torschütze Inza Yere erzielte einen sehenswerten Treffer per Aufsetzer aus 30 Metern. SVE-II-Trainer Holger Lemke bilanzierte: „Wir präsentierten uns eiskalt und standen defensiv sicher. Taktisch haben wir sehr diszipliniert agiert. Ich bin stolz auf unsere gute Leistung.“

Trier: Kieren – Erasmy, Yere (70. Yushkevich), Mustafic (60. Schuch), Hojoon, Lohei (80. Leon Schmid), Filipe, Morlaye (75. Rotundu), Hoffmann, Maurer, Yavuz

Schiedsrichter: Thomas Höfer (Urmitz)

Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Soumah Alkaly Morlaye (15.), 0:2 Simon Maurer (26.), 0:3 Fabio Lohei (30.), 1:3 Linus Tücke (43.), 1:4 (Eigentor von Milot Juniku nach Vorarbeit von Jannis Hoffmann erzwungen, 48.), 1:5, 2:6, 2:7 Inza Yere (53., 61., 72.), 2:5 Finn Schlebach (57.), 2:8 Daniel Yushkevich (89.)

TuS Kirchberg – FC Bitburg ⇥3:1 (1:1)

Mit seinem sechsten Saisontreffer brachte Simon Floß die Bierstädter früh in Führung (11., Vorarbeit von Bierbrauer). Narottam Morbach ließ eine Großchance liegen (24.). Keine Minute später gelang Kirchberg der Ausgleich. Im zweiten Durchgang blieb die Partie lange offen, obwohl die Gäste drückend überlegen waren. Erst in der Schlussphase brachten sich die Hunsrücker mit zwei Treffern auf die Siegerstraße. Bitburg haderte mit nicht gegebenen Strafstößen und der eigenen Chancenverwertung. FCB-Trainer Fabian Ewertz konstatierte: „Es war ein verrücktes Spiel. Nach einem Konter gingen wir in Führung und hätten das zweite Tor erzielen müssen. Im zweiten Durchgang waren nur noch wir am Drücker, ließen aber einige Großchancen aus.“

Bitburg: Kieren – Hoor (76 Delgado), Müller (87. Teah), Floß (86. Schneemilch), Bierbrauer, Fisch, Morbach Nosbisch (80. Mourad), Alff, Koch, Sterges

Schiedsrichter: Luis Herrig (Salmtal)

Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Simon Floß (11.), 1:1 Nico Wilki (25.), 2:1 Jannick Rode (76.), 3:1 Silas Wilbert (89.)