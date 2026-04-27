Joker Babic rettet dem SV Lohhof drei Punkte im Aufstiegsrennen

Tarik Babic ist noch keine 180 Sekunden im Spiel, als der Stürmer des SV Lohhof ein Luftloch schlägt – verhängnisvoll, aber nicht etwa für seine Mannschaft. Denn indem der Angreifer eine Hereingabe von Tobias Handra nicht richtig erwischt habe, seien die Verteidiger des SC Grüne Heide Ismaning „eher verwirrt“ gewesen, so wird es hinterher sein Trainer Sebastian Reger umschreiben. Und diese Verwirrung nutzt Tarik Babic, um das Spielgerät in der 86. Minute im zweiten Versuch ins Tor zu stochern – zum 1:0-Siegtor für den Tabellenzweiten der Kreisliga 1.
Dass bei dem entscheidenden Treffer die Glücksfee mithilft, ist durchaus bezeichnend für dieses Derby. „Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen“, findet der Teammanager des SC Grüne Heide, Philipp Walter – und nicht nur er. „Es war nicht unser bestes und nicht unser schönstes Spiel. Wenn es am Ende Unentschieden ausgeht, können wir uns nicht beschweren“, sagt auch Sebastian Reger, der den SV Lohhof zusammen mit Spielertrainer Luan da Costa Barros betreut. Und doch zählten letztlich nur die drei „sehr wichtigen“ Punkte, so der Coach. „Wir sind gerade in einer Phase, in der wir ein bisschen ergebnisorientierter spielen müssen.“
Für uns geht es jetzt darum, den zweiten Platz zu festigen.
Sebastian Reger (Trainer SV Lohhof)
Schließlich ringt der SVL – wie schon in den Vorjahren – erneut um den Aufstieg in die Bezirksliga. Zwar ist an der Tabellenspitze der FC Türk Sport Garching mit sechs Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger enteilt. Doch dahinter steuert der SVL auf die Relegation zu, fünf Zähler vor den Teams aus Olympiadorf und Harthof. „Es würde mich sehr wundern, wenn Garching die Meisterschaft noch aus der Hand gibt“, sagt Sebastian Reger. „Für uns geht es jetzt darum, den zweiten Platz zu festigen.“
Ganz anders ist vor dem Duell im Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser die Ausgangslage beim SC Grüne Heide, der als Siebter im Niemandsland der Tabelle rangiert. Und dennoch zeigen die Gastgeber gegen Lohhof eine mehr als couragierte Leistung. „Einsatz und Wille waren sehr gut“, lobt Philipp Walter. „Wir haben uns teuer verkauft.“
So sehen die 100 Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Im ersten Durchgang muss SVL-Torwart Michael Suck einen Kopfball seines Bruders Daniel Suck parieren, um in höchster Not ein Eigentor zu verhindern. Zudem ist das Team von Tobias Krabichler mehrfach nach Freistößen brandgefährlich.
Auf der anderen Seite gelingt Luan da Costa Barros nach dem Seitenwechsel das vermeintliche Führungstor. Doch der Schiedsrichter lässt den Treffer nicht zählen, weil er zuvor eine Abseitssituation erkannt hat. Da Lohhofs Spielertrainer – er führt mit 23 Buden die Torschützenliste an – überdies in einem Eins-gegen-eins-Duell mit Heide-Torwart Sebastian Grotkasten den Kürzeren zieht, bleibt es lange beim 0:0 – bis Lohhof in der 82. Minute volles Risiko geht, auf ein System mit zwei Stürmern umstellt und Tarik Babic einwechselt.
Der 21-Jährige ist diese Saison zwar meist nur zu Kurzeinsätzen gekommen, hat bis dato aber schon zwei Treffer erzielt. Sein bislang wichtigstes Tor gelingt ihm nun in der 86. Minute – im zweiten Anlauf. „Tarik hat diese Saison noch nicht so viel Spielzeit bekommen, weil wir meistens nur mit einem Stürmer spielen“, sagt Sebastian Reger. „Deshalb freut es mich für ihn, dass er heute mal der Held des Tages war.“
SC Grüne Heide Ismaning – SV Lohhof 0:1 (0:0) Heide: Grotkasten, Weiderer (80. Lomo), Schricker, Kiener (60. Asvestas), Ruhland, Arnold, Tauscher, Rötzer, Brodschelm (12. Klink), M. Niggl (72. Geßler), Auer (63. Sani). SVL: M. Suck, D’Avanzo (82. Plavsic), Kelmendi, Mitsakos, da Costa Barros, Handra, Stötzel (61. Scheuerer), D. Suck, Ismailoglu (70. Fuchs), Sekiraqa, Misini (82. Babic). Tor: 0:1 Babic (86.). Schiedsrichter: Maximilian Heliosch (SC Amicitia München) – Zuschauer: 100.