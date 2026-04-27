Joker Babic rettet dem SV Lohhof drei Punkte im Aufstiegsrennen Kreisliga 1 von Patrik Stäbler · Heute, 15:39 Uhr · 0 Leser

Rettungsaktion vor der Lohhofer Bank: Manuel Schricker (Grüne Heide) erwischt den Ball noch vor der Linie. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Lohhof gewinnt glücklich mit 1:0 gegen Grüne Heide. Tarik Babic trifft in der 86. Minute zum Siegtreffer.

Tarik Babic ist noch keine 180 Sekunden im Spiel, als der Stürmer des SV Lohhof ein Luftloch schlägt – verhängnisvoll, aber nicht etwa für seine Mannschaft. Denn indem der Angreifer eine Hereingabe von Tobias Handra nicht richtig erwischt habe, seien die Verteidiger des SC Grüne Heide Ismaning „eher verwirrt“ gewesen, so wird es hinterher sein Trainer Sebastian Reger umschreiben. Und diese Verwirrung nutzt Tarik Babic, um das Spielgerät in der 86. Minute im zweiten Versuch ins Tor zu stochern – zum 1:0-Siegtor für den Tabellenzweiten der Kreisliga 1.

Ergebnisorientiert: SVL-Trainer Sebastian Reger sieht nicht das beste SVL-Spiel. – Foto: Dieter Michalek

Dass bei dem entscheidenden Treffer die Glücksfee mithilft, ist durchaus bezeichnend für dieses Derby. „Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen“, findet der Teammanager des SC Grüne Heide, Philipp Walter – und nicht nur er. „Es war nicht unser bestes und nicht unser schönstes Spiel. Wenn es am Ende Unentschieden ausgeht, können wir uns nicht beschweren“, sagt auch Sebastian Reger, der den SV Lohhof zusammen mit Spielertrainer Luan da Costa Barros betreut. Und doch zählten letztlich nur die drei „sehr wichtigen“ Punkte, so der Coach. „Wir sind gerade in einer Phase, in der wir ein bisschen ergebnisorientierter spielen müssen.“ Für uns geht es jetzt darum, den zweiten Platz zu festigen. Sebastian Reger (Trainer SV Lohhof) Schließlich ringt der SVL – wie schon in den Vorjahren – erneut um den Aufstieg in die Bezirksliga. Zwar ist an der Tabellenspitze der FC Türk Sport Garching mit sechs Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger enteilt. Doch dahinter steuert der SVL auf die Relegation zu, fünf Zähler vor den Teams aus Olympiadorf und Harthof. „Es würde mich sehr wundern, wenn Garching die Meisterschaft noch aus der Hand gibt“, sagt Sebastian Reger. „Für uns geht es jetzt darum, den zweiten Platz zu festigen.“

Couragierte Leistung: Heide-Trainer Tobias Krabichler (mit Afdal Sani) kann zufrieden sein. – Foto: Dieter Michalek