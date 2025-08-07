Johns Thüringenliga-Rückkehr mit Derby-Kracher

Die Verbandsliga-Uraufführung könnte für Aufsteiger SV Blau-Weiß Büßleben kaum herausfordernder ausfallen. Am ersten Spieltag der neuen Saison empfängt das Team von Trainer Mario Wisocki keinen Geringeren als den FC An der Fahner Höhe – dreifacher Thüringenmeister und Mitfavorit in der neuen Saison. Für Büßleben um Oliver John - den Spieler mit den meisten Thüringenliga-Partien im Kader - ist das Derby damit nicht nur ein fußballerisches Highlight, sondern direkt ein echter Prüfstein zum Auftakt...

Für Oliver John, mit 27 Jahren der erfahrenste Thüringenliga-Spieler im Kader (93 Einsätze), ist die Partie auch ein ganz persönliches Highlight. Nach gut vier Jahren ist der Mittelfeldmann zurück in Thüringens höchster Spielklasse – und bringt seine Vorfreude deutlich zum Ausdruck:„Ich freue mich für den Verein und das Umfeld, dass wir das anvisierte Ziel mit dem Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg erreicht haben. Dies war jedoch nur möglich, weil es so viele engagierte Menschen im und um den Verein gibt. Auch unseren treuen Fans gebührt ein Riesendank, die uns immer stark unterstützt und immer für eine tolle Atmosphäre gesorgt haben.“

John blickt der neuen Herausforderung mit großer Gelassenheit entgegen – und sieht in der Gemeinschaft die große Stärke der Büßlebener: „Im Hinblick auf die Herausforderung gehe ich das Ganze sehr entspannt an. Wir sind eine tolle Mannschaft, in der wir uns alle richtig gut verstehen. Mit den Fans und allen Unterstützern bin ich da sehr positiv gestimmt. Ich freue mich auch auf viele bekannte Gesichter. Das war mir im letzten Jahr nicht so oft vergönnt, und das macht den Sport ja auch irgendwie aus – alte Weggefährten und Freunde wiederzusehen. Ebenso freue ich mich auf Spiele mit vielen Zuschauern und guter Stimmung von den Rängen. Am meisten natürlich auf unsere Fans.“

Außenseiterrolle gegen den Favoriten? Kein Problem.

Dass Büßleben zum Auftakt direkt auf einen Topgegner trifft, sieht John pragmatisch: „Mir ist es egal, wann ich gegen welchen Gegner spiele. So bin ich bisher in jedes meiner Spiele gegangen und das wird sich auch nicht mehr ändern. Mit dem richtigen Fokus kann man jeden einzelnen Gegenspieler und am Ende auch eine ganze Mannschaft ärgern. Wenn für uns eine Überraschung möglich ist, dann genau in diesem Spiel. Beide Teams starten bei Null und müssen sich neu beweisen. Da sollte der größere Druck nicht bei uns liegen.“

Gegen den technisch versierten Gegner aus dem Landkreis Gotha wird es für Büßleben vor allem auf Leidenschaft, Geschlossenheit und Mut ankommen – davon ist John überzeugt: „Ich hoffe auf ein intensives Spiel mit einem spielerisch gut eingestellten Gegner, der uns alles abverlangt. Für uns wird es wichtig sein, dass jeder Einzelne bis zum Umfallen kämpft, wir als Mannschaft geschlossen zusammenstehen und wir mutig agieren.“

Als Führungsspieler soll John nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz eine tragende Rolle einnehmen. Er weiß genau, worauf es ankommt: „Ich versuche den Jungs natürlich meine Erfahrungen weiterzugeben und als einer der Führungsspieler voranzugehen. Den größten Unterschied sehe ich in der Qualität der Einzelspieler, im Spieltempo und der Art, Fußball zu spielen. In der Landesliga gewinnst du kein Spiel mehr mit Halbgas – und darauf freue ich mich, wieder jedes Spiel 90 Minuten ans Limit gehen zu müssen, um mit seinen Kumpels am Ende punkten zu können.“