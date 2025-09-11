Johnens Abgang ist keine Überraschung

Erst im Januar dieses Jahres hatte sich Marcus Johnen als Beecks Vorsitzender wiederwählen lassen – nun sein Abgang. In der offiziellen Pressemitteilung des Vereins begründet er den lediglich mit dem Satz: „Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, neue Wege zu gehen.“ Ein Blick zurück auf die Amtszeit von Johnen und die Gründe für seinen Abschied.

Seit dem Tod des jahrzehntelangen Vereinspatrons Günter Stroinski am 29. Februar 2020 stand der Verein 16 Monate ohne Vorsitzenden da – das Amtsgericht duldete dies, da coronabedingt damals lange Zeit keine Jahreshauptversammlung möglich war. Marc Kochs, der eigentlich Stroinski beerben sollte, stand wegen des Rückzugs des langjährigen Geschäftsführers Thomas Klingen nicht mehr zur Verfügung – also musste der Verein einen anderen Kandidaten finden. Fündig wurde der FC schließlich bei Marcus Johnen, damals noch Vorsitzender der CDU Wegberg und Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat.

Beeck versprach sich von Johnen, dass er sein Netzwerk aus der Politik für den Verein nutzen würde, vor allem für Fördergelder, die dem FC Beeck bislang verschlossen geblieben waren. Johnen, der Bürgermeister von Wegberg werden wollte, versprach sich umgekehrt womöglich eine Steigerung seiner Popularität – die Bürgermeisterwahl stand im Februar 2024 an.

In der Mitgliederversammlung am 30. Juni 2021 wurde er zum neuen Vorsitzenden gewählt – ebenso wie Werner Tellers, bis dahin „nur“ Hauptsponsor, zum neuen Geschäftsführer ernannt wurde. Aus dem sportlichen Bereich hielt sich Johnen, der aus dem Handballsport kommt, fortan raus – das überließ er den Fachleuten. Er hatte andere Aufgaben als Vorsitzender des Vereins zu verantworten.

Der Beginn von Johnens Amtszeit

Gemeinsam mit Tellers machte sich Johnen daran, dem Verein neue Strukturen zu implementieren. Stroinski hatte den FC Beeck schließlich wie ein Patriarch geführt – mit allen Vor- und Nachteilen. In Beeck kochen allerdings viele Leute gerne ihr eigenes Süppchen, gibt es immer etliche Nebenkriegsschauplätze. Das dürfte auch Johnen überrascht haben.

Hervorzuheben ist jedoch die Bewirtschaftung des Stadionzelts, für Beeck ein zentraler Punkt. „Das ist der beste Neuzugang der letzten Jahre“, hat Tellers in der Vergangenheit nicht nur einmal bekräftigt. Das hat das Duo Tellers und Johnen für den Verein rentabel hingekriegt.

Persönliche Differenzen

Auffällig ist im offiziellen Rücktrittsschreiben Johnens, wie sehr er die gute Zusammenarbeit mit Tellers hervorhebt. Daraus lässt sich ableiten, dass dies mit weiteren handelnden Personen im Verein nicht so war. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Simon Pumptow, der seit Januar 2025 Mitglied des geschäftsführenden Vorstands ist, kann nach Informationen unserer Redaktion sicherlich nicht als innig bezeichnet werden. Und Johnen und Friedel Henßen, der alte und doch neue Sportliche Leiter, sind in der gemeinsamen Zeit auch keine dicken Freunde geworden. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Knackpunkt Kunstrasenerneuerung

Das sicherlichgrößte Projekt, das der Verein in diesem Jahrzehnt zu stemmen hatte, war im vergangenen Jahr die Erneuerung des Kunstrasenplatzes. Dieser hat rund 300.000 Euro gekostet. Johnen trat mit dem Ziel an, dafür Fördergelder zu akquirieren. Im März 2023 erklärte er: „Der Fördertopf ,Strukturentwicklung des ländlichen Raums‘ läuft in NRW gerade aus. Wir hoffen sehr, da noch aufgenommen zu werden. Falls uns das gelingt, würde das Projekt zu 65 Prozent aus Fördermitteln finanziert werden können.“ Das gelang allerdings nicht mehr. Mancher aus dem Verein fragte sich daraufhin, warum Johnen sich nicht eher darum gekümmert habe. Für den stattdessen aufgenommenen Kredit steht Tellers als Bürge gerade.

Die offizielle Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes im August 2024 geriet dann ziemlich niveaulos: keine Reden, keine geladenen Gäste, kein Band, das symbolisch durchschnitten wurde. Absolut nichts. Johnen selbst verwies zwar darauf, dass für die Organisation dieses Tages andere im Verein zuständig gewesen wären – doch tatsächlich wäre das die Sache des Vorsitzenden gewesen. Weil Tellers ahnte, wie die Veranstaltung ablaufen würde, war er sicherheitshalber erst gar nicht da.

Das schwierige Verhältnis zur Stadt

Die Bürgermeisterwahl verlor Johnen im Februar 2024 dann sehr deutlich gegen den parteilosen Christian Pape. Es ist in Wegberg ein offenes Geheimnis, dass es beide überhaupt nicht miteinander können. Fakt ist auf alle Fälle, dass sich Beecks Standing in der Verwaltung seit der Wahl nicht unbedingt verbessert hat.

Das letzte halbe Jahr

In den vergangenen Monaten war Johnen beim FC immer seltener vor Ort – nicht nur bei den Spielen. Auch ansonsten trat er kaum noch in Erscheinung. Möglich, dass er sich bei manchen Angelegenheiten und Entscheidungen schlichtweg auch übergangen fühlte. Auch beim für den Verein wichtigen Sponsorentreff im Stadionzelt vor zwei Wochen war er nicht da – im Gegensatz zu allen weiteren Vorstandsmitgliedern. Es fragte allerdings auch niemand: „Wo ist denn eigentlich der Vorsitzende?“ Der hat auch daraus nun die Konsequenzen gezogen.