John Posselt verlässt den TSV Havelse zu Ligakonkurrent

Der TSV Havelse und der SC Paderborn 07 haben die Leihe von John Posselt vorzeitig beendet. Sein Stammverein hat den Spieler nun fest an den SSV Jahn Regensburg abgegeben. An dem Transfer ist der TSV Havelse wirtschaftlich beteiligt. Posselt schließt sich mit sofortiger Wirkung seinem neuen Verein an.

Anerkennung für seine Leistungen Der Klub bedankt sich bei Posselt für sein Engagement im Havelser Trikot und wünscht ihm für die weitere sportliche sowie persönliche Zukunft alles Gute.

Sportdirektor Florian Riedel erklärte, dass die Förderung von Spielern ein zentrales Ziel des Vereins sei: Spieler sollen sich weiterentwickeln und neue Karriereschritte erreichen können. „Dass ein Spieler, den wir aus der Regionalliga geholt haben, so schnell das Interesse anderer Profivereine weckt, zeigt, dass unsere Arbeit Früchte trägt“, so Riedel. Ausbildungsklub Havelse