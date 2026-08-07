John Haist trifft viermal: Dachau 65 liefert Zehn-Tore-Spektakel

Zehn-Tore-Spektakel: Der TSV Dachau 65 gewann mit 6:4 gegen Bobingen. – Foto: Jenni Maul/FuPa

Wer an diesem Tag nicht im Sportpark Ost war, hat ein echtes Fußball-Spektakel verpasst. Selbst Zuschauer, die beim Stand von 2:4 bereits an eine Niederlage der Dachauer glaubten, wurden durch die dramatische Schlussphase zum Bleiben gezwungen. Bis dahin mussten die Anhänger der Gastgeber jedoch einiges ertragen. Die laufstarken und zweikampffreudigen Gäste aus Bobingen bestimmten über weite Strecken die Partie und deckten immer wieder die Schwächen in der Dachauer Defensive auf.

Das Spiel im Sportpark Ost war nichts für schwache Nerven. Zehn Tore, zahlreiche Abwehrfehler und ein spektakuläres Dachauer Comeback sorgten jedenfalls für beste Unterhaltung. Am Ende hatte die Elf von Christian Doll das bessere Ende für sich, drehte das Spiel und gewann nach einer furiosen Aufholjagd in der letzten halben Stunde verdient mit 6:4 gegen den TSV Bobingen.

Auf Dachauer Seite war John Haist der überragende Mann des Tages. Mit vier Treffern hatte er entscheidenden Anteil daran, dass seine Mannschaft das Spiel noch drehte. Bei Bobingen glänzte Georg Zimmermann mit drei Toren, konnte die Niederlage seiner Mannschaft jedoch nicht verhindern. Nach dem Schlusspfiff war Dachaus Trainer Christian Doll zwar erleichtert, aber keineswegs zufrieden: „Das war ein absolut wildes Spiel auf beiden Seiten. Es gab viele Fehler, aber am Ende sind wir mit dem Sieg zufrieden. Wir haben eine brutale Moral gezeigt und sind phänomenal zurückgekommen. Mit der Leistung können wir aber bei Weitem nicht zufrieden sein, denn vier Gegentore sind in dieser Liga einfach zu viel. Wir nehmen die drei Punkte mit, und nach dem Motto ‚Mund abputzen und weitermachen‘ geht es weiter.“

Bobingen ging in der 27. Minute in Führung. Nach einem Fehler im Dachauer Spielaufbau traf Marcel Leib zum 0:1. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. John Haist erzielte in der 31. Minute per Kopf aus kurzer Distanz den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste erneut zu. Nach zu passivem Zweikampfverhalten der Dachauer Defensive traf Georg Zimmermann in der 40. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus zwölf Metern zum 1:2. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff folgte das Highlight des Spiels: John Haist erzielte in der 45. Minute mit einem spektakulären Fallrückzieher aus etwa elf Metern halbrechter Position das 2:2. Ein Treffer, der durchaus Kandidat für das „Tor des Monats“ sein könnte.

Nach dem Seitenwechsel schien die Partie zunächst in Richtung der Gäste zu kippen. Georg Zimmermann traf in der 52. und 57. Minute erneut und schraubte das Ergebnis auf 2:4. Viele Zuschauer glaubten bereits an die Vorentscheidung. Doch Dachau zeigte beeindruckende Moral. In der 60. Minute verkürzte John Haist nach starkem Körpereinsatz auf 3:4. Dabei sah Bobingens Keeper Jann Fennell nicht gut aus, als ihm der Ball durch die Beine rutschte. Nur zwei Minuten später gelang Dino Burkic mit seinem einzigen nennenswerten Offensivbeitrag der 4:4-Ausgleich. Die Partie war nun komplett gekippt.

In der 64. Minute führte ein weiterer Fehler von Bobingens Torwart zur ersten Dachauer Führung. Paolo Cipolla erkannte, dass Fennell weit vor seinem Tor stand, und überlupfte ihn nach einem missglückten Abstoß aus rund 30 Metern zum 5:4. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Den Schlusspunkt setzte erneut John Haist in der Nachspielzeit. Nachdem er selbst einen Handelfmeter herausgeholt hatte, verwandelte er diesen in der 93. Minute sicher zum 6:4-Endstand und machte seinen Viererpack perfekt. Nach einem Spiel voller Wendungen, Fehler und spektakulärer Tore durfte sich Dachau über drei wichtige Punkte freuen.