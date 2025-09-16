Johansen trifft spät: Deinste gewinnt Spitzenspiel gegen Bliedersdorf

Im Spitzenspiel der 2. Kreisklasse traf der Tabellenzweite FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II auf den Vierten Deinster SV II. Vor 90 Minuten intensiven Fußballs sicherte sich Deinste mit einem späten Treffer den Sieg und tauschte damit die Plätze mit dem Gegner.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Bereits in der achten Minute traf Justin Peters zur Führung, nachdem er den Ball aus rund 30 Metern über den gegnerischen Keeper hinweg im Tor unterbrachte. „Wir sind durch eine starke Einzelleistung von Justin Peters früh in Führung gegangen und hatten das Spiel über weite Strecken im Griff, auch wenn uns vor dem Tor oft die letzte Konsequenz gefehlt hat“, sagte Trainer Michael Stüve. Auch Gäste-Coach Oliver Ebeling sah in der Anfangsphase klare Vorteile beim Gegener: „Deinste agierte sehr klar in seinen Aktionen. Wir hatten Glück, dass nicht noch das zweite Tor fiel.“

Nach der Pause drehte sich das Bild. Bliedersdorf kam nun besser ins Spiel und erarbeitete sich mehrere Chancen. In der 75. Minute fiel folgerichtig der Ausgleich, als Daniel Rimasch den Ball zurücklegte und André Scheffler mit rechts zum 1:1 einschob. Für Stüve war dies das Resultat einer kurzen Schwächephase seiner Elf.

Die Gäste drängten anschließend auf den Sieg, fanden aber ihre Chancen nicht konsequent genug. Deinste blieb lange blass, ehe die Schlussminute die Entscheidung brachte. Nino Johansen zog über die linke Seite nach innen und traf aus 20 Metern sehenswert ins lange Eck.