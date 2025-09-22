Johannisthal und Inter marschieren weiter - BSV 92 patzt

Internationale Berlin schafft den vierten Dreier im vierten Match. Die Schöneberger dominieren den BFC Preussen II von Anfang an. Santiago Henrich Paya sorgt nach einer Viertelstunde für das 1:0. Direkt nach dem Seitenwechsel trifft Niklas Schindler, ehe Antonio Boeddinghaus nachlegt. In der Nachspielzeit setzt Matteo Topal mit dem vierten Treffer den Schlusspunkt. Ein klarer Heimsieg für die Internationale.

Schöneberg feiert einen souveränen Auswärtserfolg in Neukölln. Yildiray Demir bringt die Gäste nach knapp 20 Minuten in Führung, wenig später erhöht Dolunay Sabahatt. Die Gastgeber haben kaum etwas entgegenzusetzen. Emre Gedek setzt in der Schlussphase den Schlusspunkt und macht den verdienten 3:0-Sieg perfekt.

Friedenau stoppt den BSV 1892 eiskalt. Führt bereits nach zwei Minuten durch Joshua Fuchs. Später legt Eray Krüger nach, ehe Louis Anthony Guske kurz vor der Pause das 3:0 besorgt. Julius Zauner gelingt im zweiten Durchgang immerhin der Ehrentreffer für die Hausherren. Doch erneut Fuchs stellt den alten Abstand wieder her und besiegelt den klaren Auswärtssieg.

Borsigwalde geht in Kreuzberg durch Treffer von Marcel Knaack und Magnus Crone noch vor der Pause mit 2:0 in Führung. Doch Hilalspor gibt nicht auf. Erst bringt Volkan Neziroglu sein Team in den letzten Minuten mit einem Doppelpack zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit ist es schließlich Donte Williams, der die Partie komplett dreht und den vielumjubelten 3:2-Siegtreffer erzielt.

Die Berliner Amateure feiern einen souveränen Heimerfolg gegen Empor II. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgt Ben Felix Kozak kurz nach der Pause für die Führung. Lars Werner legt eine gute Viertelstunde später nach. Empor fehlt die Durchschlagskraft, sodass die Hausherren verdient die drei Punkte einstreichen.

Johannisthal legt zu Hause los wie die Feuerwehr. Bereits nach einer Viertelstunde trifft Lukas Ferl, wenige Minuten später erhöht Eric Warncke auf 2:0. Die Gäste aus Charlottenburg-Wilmersdorf kommen lange kaum zur Entfaltung, ehe Justus Häger kurz vor Schluss den Anschlusstreffer erzielt. Doch in der Nachspielzeit macht Lukas Olff mit dem dritten Tor alles klar für die Sportfreunde.

Pfeffersport überzeugt auswärts mit einer starken Vorstellung bei Berolina Mitte. Früh bringt Linus-Malte Debrodt die Gäste nach rund 20 Minuten in Führung. Nach der Pause dreht William Scarlett auf und trifft gleich doppelt – erst kurz vor der Stunde, dann erneut eine Viertelstunde später. Zwar verkürzt Leandro Ngomane spät noch für die Gastgeber, doch Pfeffersport lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Der Berliner SC II setzt sich knapp gegen BSV Hürtürkel durch. In einer ausgeglichenen Partie dauert es bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, ehe Linus Dersch aus dem Gewühl heraus den Ball über die Linie drückt. Hürtürkel müht sich zwar um den Ausgleich, bleibt aber in der Offensive zu harmlos. So feiern die Gastgeber einen hart erkämpften Dreier.

