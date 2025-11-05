„Johannisthal steht für Leidenschaft – ohne Söldner“

Nach seinem Dreierpack gegen den BFC Preussen II läuft es bei Eric Warncke rund: Sieben Tore in neun Spielen machen ihn zu einem der gefährlichsten Angreifer der Landesliga-Staffel 1. Im Gespräch erklärt der 30-Jährige, warum er wieder Spaß am Fußball hat, was Johannisthal besonders macht – und weshalb er vielleicht eines Tages zu seinem Herzensverein zurückkehrt

Eric Warncke explodiert bei diesem Spiel mit drei Toren und einem Assist:

Interview mit Eric Warncke FuPa Berlin: Drei Tore gegen Preussen II – kannst du dich an dein torreichstes Spiel deiner Karriere erinnern? Eric Warncke: Das war damals in der E- oder D-Jugend, als ich mal sieben Tore in einem Spiel gemacht habe. Im Herrenbereich waren es einmal vier Treffer in der Landesliga. FuPa Berlin: Sieben Tore in neun Spielen – ein starker Wert. Warum läuft es gerade so gut bei dir? Eric Warncke: Ich denke, zum einen, weil ich nach einem persönlich schweren Jahr letzte Saison wieder mehr Spaß am Fußball habe. Ich fühle mich gerade sehr gut vor dem Tor. Natürlich spielen regelmäßiges Training und eine gute Chemie in der Mannschaft auch eine große Rolle.

Eric Warncke nach einem Tor im Jubel – Foto: Privat

FuPa Berlin: Gibt es einen Verein in Berlin, bei dem du gerne noch spielen würdest – außer Hertha oder Union? Eric Warncke: Da ich ja schon etwas älter bin und beruflich eingespannt, habe ich keine riesigen Ambitionen mehr. Vielleicht kehre ich irgendwann zu meinem Herzensverein Adlershofer BC zurück, um mit ein paar Kumpels zu spielen. Sonst fühle ich mich bei Johannisthal sehr wohl. FuPa Berlin: Wenn du dir einen Spieler aus der Landes- oder Berlin-Liga für euch wünschen könntest – wer wäre das? Eric Warncke: Es gibt viele gute Spieler in den Berliner Ligen, die uns helfen könnten, aber konkret fällt mir keiner ein. Wir sind gut aufgestellt. Ansonsten würde ich es feiern, mit Max Kruse zusammen zu spielen – der spielt ja derzeit „nur“ Bezirksliga. FuPa Berlin: Was macht Johannisthal für dich aus? Eric Warncke: Bei uns gibt es keine Starallüren, jeder wird so genommen, wie er ist. Wir verstehen uns alle gut und spielen schon eine Weile zusammen. Außerdem gibt es bei uns keine „Söldner“. Der Verein steht für Gemeinschaft und Leidenschaft – das merkt man auch bei unseren Heimspielen mit rund 150 bis 200 Zuschauern.

Eric Warncke trifft – Foto: Privat

FuPa Berlin: Was denkst du über das Aus der „FuWo“ – der Fußball-Woche? Wie erreichen Medien heute die Spieler? Eric Warncke: Ich finde es sehr schade, weil dieses Magazin große Tradition hatte. Trotzdem ist die Berichterstattung im Amateurfußball heute besser als noch vor zehn Jahren. FuPa ist da zum Beispiel eine tolle Anlaufstelle. FuPa Berlin: Was sind deine Ziele mit Johannisthal in dieser Saison? Eric Warncke: Wir haben uns vorgenommen, so lange wie möglich oben mitzuspielen. Wichtig ist, dass wir konstant und geschlossen auftreten. Wofür es am Ende reicht, wird man sehen. Persönlich wäre es schön, meinen Torrekord von vor zwei Jahren zu knacken. FuPa Berlin: Wer war dein bester Trainer – außer Danilo Bethke? Eric Warncke: Dirk Mankowski in der A-Jugend-Regionalliga bei Stern 1900 und Tobias Löffler bei Meteor. Wer ist Eric Warncke?

_____________________________________________________________________________________________