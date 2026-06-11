Johannisthal-Relegation fix - Abstiegskampf unter Vorbehalt

– Foto: Ralf Seedorff

Der letzte Spieltag der Landesliga Staffel 1 bietet vor allem im Tabellenkeller noch reichlich Spannung. Meister FC Internationale Berlin steht bereits als Aufsteiger in die Berlin-Liga fest. Dahinter verteidigen die Sportfreunde Johannisthal den zweiten Platz und damit den Relegationsrang gegen den Zweiten der Staffel 2, aktuell den Köpenicker FC. Durch das bessere Torverhältnis sind die Sportfreunde wohl durch, sollten sich noch nachträglich alle Hürtürkel-Punkte verlieren. Im Kampf um den Klassenerhalt hoffen Schwarz-Weiß Neukölln und Empor II auf einen erfolgreichen Saisonabschluss. Gleichzeitig sorgt die ungeklärte Insolvenz-Situation beim BSV Hürtürkel weiter für Unsicherheit. Der BFV wartet laut Pressesprecher Martin Meyer auf die Entscheidung des Gerichts

Der Meister verabschiedet sich vor heimischem Publikum aus einer starken Saison. Internationale will seine beeindruckende Spielzeit mit einem weiteren Erfolg krönen. Borsigwalde hat sich ins gesicherte Mittelfeld gearbeitet und kann ohne Druck antreten, möchte dem Aufsteiger aber einen würdigen Kampf liefern.

Zum Saisonabschluss treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Beide Teams haben den Klassenerhalt längst gesichert und wollen die Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis beenden. Die Zuschauer dürfen sich auf eine offene Partie ohne großen taktischen Druck freuen.

Für Neukölln könnte es ein Endspiel um den Klassenerhalt werden. Die Gastgeber benötigen jeden Punkt und hoffen gleichzeitig auf einen Patzer von Empor II. Sollten sie Rang 14 verteidigen, könnten sie von einer möglichen Hürtürkel Insolvenz profitieren. Die Berliner Amateure reisen dagegen ohne großen Druck an und wollen ihre Saison mit einem Erfolg abschließen. Die größere Motivation liegt eindeutig auf Seiten der Neuköllner.

So., 14.06.2026, 12:15 Uhr Berliner SV 92 BSV 1892 SV Empor Berlin Empor Berlin II 12:15 PUSH

Der Berliner SV 92 will seine starke Saison mit einem weiteren Heimsieg abrunden. Für Empor II steht deutlich mehr auf dem Spiel. Die Gäste benötigen dringend Punkte und werden jede Möglichkeit nutzen, um ihre Chancen auf den Klassenerhalt zu erhalten. Sollte Hürtürkel zwangsabsteigen. Die Rollen scheinen verteilt, doch der Druck liegt klar bei den Gästen.

So., 14.06.2026, 12:30 Uhr BSV Hürtürkel Hürtürkel Pfeffersport Pfeffersport 12:30 PUSH

Sportlich geht es für beide Mannschaften um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Gleichzeitig steht Hürtürkel weiterhin im Fokus vieler Vereine, da die Entwicklungen abseits des Platzes Auswirkungen auf Auf- und Abstieg haben könnten. Pfeffersport möchte seine starke Aufstiegssaison mit einem positiven Ergebnis beenden.

So., 14.06.2026, 13:30 Uhr Berlin Hilalspor Hilalspor BFC Preussen BFC Preussen II 13:30 PUSH

Hilalspor gehört auch in dieser Saison zu den stärkeren Teams der Liga und will seine Platzierung im oberen Tabellendrittel festigen. Preussen II benötigt möglicherweise noch Punkte, um nicht in mögliche Rechenspiele verwickelt zu werden. Die Gastgeber gehen dennoch als Favorit in die Begegnung.

Friedenau blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück und möchte den vierten Tabellenplatz verteidigen. Schöneberg hat als Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft und kann befreit aufspielen. Beide Mannschaften dürfen sich auf einen offenen Schlagabtausch zum Saisonabschluss freuen.

So., 14.06.2026, 14:10 Uhr SV BW Berolina Mitte 49 Berolina Sportfreunde Johannisthal Johannisthal 14:10 PUSH

Johannisthal steht vor der Relegation. Gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht gehen die Gäste als klarer Favorit ins Spiel. Berolina möchte sich trotz des Abstiegs ordentlich aus der Landesliga verabschieden.

_____________________________________________________________________________________________