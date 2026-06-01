Johannisthal: „Inter-Verhalten eines Top-Duells unwürdig"

– Foto: Frank Arlinghaus

Im Tabellenkeller stehen DJK SW Neukölln und Berolina Mitte bereits als Absteiger fest, während SV Empor Berlin II weiter um den Klassenerhalt kämpft. Verändern könnte die Lage allerdings ein möglicher Zwangsabstieg von Hürtürkel. Hintergrund ist ein Insolvenzverfahren, das mangels Masse abgewiesen wurde. Eine endgültige sportrechtliche Entscheidung hierzu steht jedoch weiterhin aus (ganz unten gibt es Infos dazu)

Inter macht mit dem 4:1 im Spitzenspiel gegen Johannisthal einen riesigen Schritt Richtung Berlin-Liga. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Verfolger sechs Punkte. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt die Vorgeschichte des Topspiels: Johannisthal hatte über Monate versucht, die Partie wegen der Hochzeit von Spieler Lukas Ferl zu verlegen. Inter lehnte eine Verlegung jedoch ab (Details im Spielbericht unten).

Pfeffersport nimmt drei wichtige Punkte aus dem Preussen-Stadion mit. Janek Wieland bringt die Gäste kurz nach der Pause in Führung. In der Schlussviertelstunde legt William Scarlett das 2:0 nach. Joshua Nweke verkürzt spät für BFC Preussen II, mehr gelingt den Gastgebern aber nicht mehr.

Das Topspiel der Staffel geht klar an den Spitzenreiter. FC Internationale Berlin geht gegen den Tabellenzweiten SF Johannisthal früh durch Leonard Homburger in Führung. Johannisthal gleicht durch Patrick Kroll noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel bringt Milan Daus Inter erneut nach vorn, ehe Kaya Söylemez mit einem Doppelpack den 4:1-Endstand herstellt. Damit steht Inter bei sechs Punkten Vorsprung und der deutlich besseren Tordifferenz kurz vor dem direkten Aufstieg in die Berlin-Liga. Die Niederlage ist für Johannisthal besonders bitter: Der Tabellenzweite hatte seit Monaten versucht, die Partie wegen der Hochzeit von Spieler Lukas Ferl zu verlegen. Nach mehreren gescheiterten Anläufen war Johannisthal sogar bereit, eine deutlich frühere Anstoßzeit zu akzeptieren, damit möglichst viele Spieler sowohl beim Spitzenspiel als auch bei der Feier dabei sein können. Inter lehnte jedoch sowohl eine Verlegung in die Woche als auch einen Freitagabend-Termin ab. Nun verliert Johannisthal ausgerechnet dieses Schlüsselspiel im Aufstiegsrennen deutlich und muss sich wohl auf die Relegation konzentrieren.

SC Borsigwalde feiert beim Berliner SC II einen wichtigen 2:0-Auswärtssieg. Kurz vor der Pause bringt Marcel Knaack die Gäste in Führung. In der Nachspielzeit macht Daniel Mpembele Nzongo alles klar. Borsigwalde klettert damit auf Rang acht.

Im direkten Kellerduell gegen Schlusslicht Berolina Mitte behält DJK SW Neukölln die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielt Norman Guski kurz nach Wiederbeginn das Tor des Tages. Der Sieg ändert jedoch nichts mehr an der sportlichen Situation. Sowohl Neukölln als auch Berolina Mitte stehen zwei Spieltage vor Saisonende bereits als Absteiger aus der Landesliga fest.

Der BSV 1892 behauptet Rang drei mit einem 2:1-Erfolg gegen die SC Berliner Amateure. Tim Paschke bringt die Gastgeber früh in Front. Nach der Pause erhöht Mateusz Smolarkiewicz auf 2:0. Erst tief in der Nachspielzeit verkürzt Jan Schönball für die Gäste, doch der Sieg des BSV gerät nicht mehr in Gefahr.

Berlin Hilalspor dreht sein Auswärtsspiel beim 1. FC Schöneberg. Die Gastgeber gehen zunächst mit 1:0 in Führung und nehmen diesen Vorsprung mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel schlägt Hilalspor jedoch zweimal zurück und gewinnt noch mit 2:1. Durch den Erfolg festigt Hilalspor Rang fünf.

Im wichtigen Duell der unteren Tabellenhälfte trennt sich BSV Hürtürkel von Empor Berlin II mit 1:1. Leon Drannaschk bringt Empor bereits vor der Pause in Führung. Kurz nach Wiederbeginn gleicht Dursun Tunahan Akdag für Hürtürkel aus. Danach bleibt es beim Remis, das beiden Teams nur bedingt weiterhilft.

Der Friedenauer TSC bleibt nach dem 3:1 gegen SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Finley Fuchs bringt die Gastgeber bereits in der Anfangsphase in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Diego Joaquin Lopez Martinez auf 2:0. Othman Jamali Idrissi verkürzt zwar für die Gäste, doch Maximilian Reinhard Schubart sorgt wenig später für die Entscheidung. Großes Fragezeichen in der Landesliga-Staffel 1 um Hürtürkel-Insolvenz In der Landesliga 1 wird derzeit diskutiert, warum der Berliner SV Hürtürkel trotz einer öffentlichen Insolvenzbekanntmachung weiterhin regulär am Spielbetrieb teilnimmt. (FuPa Berlin berichtete) Das Amtsgericht Charlottenburg hatte die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt. Nach § 26 der BFV-Spielordnung gelten in einem solchen Fall die Regelungen des § 6 DFB-Spielordnung. Dort heißt es unter anderem, dass die höchste Mannschaft als Absteiger gilt und Spiele nicht gewertet werden. Auffällig: Weder in der BFV- noch in der DFB-Spielordnung ist ausdrücklich von einer „rechtskräftigen“ Entscheidung die Rede. Der BFV verweist allerdings auf eine von Hürtürkel eingelegte sofortige Beschwerde gegen den Beschluss des Amtsgerichts und wartet offenbar die endgültige Entscheidung ab. Juristisch erscheint dieses Vorgehen zumindest vertretbar, da bei einer später erfolgreichen Beschwerde bereits vorgenommene sportrechtliche Konsequenzen – etwa Spielannullierungen oder Änderungen der Tabelle – nur schwer rückgängig zu machen wären. Mittlerweile äußerte sich auch der Verein selbst öffentlich zur Situation. Hürtürkel betont, dass bislang weder ein Insolvenzverfahren eröffnet noch ein rechtskräftiger Beschluss ergangen sei. Zudem sehe man den ursprünglichen Eröffnungsgrund inzwischen als entfallen an und arbeite gemeinsam mit Beratern und Behörden an einer Klärung der Angelegenheit.

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