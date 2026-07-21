Johannisthal in Torlaune, Hertha 03 souverän, KFC dreht Spiel

Montag, 20. Juli 2026
SV Adler Berlin 1950 II – SV Süden 09 II 5:1
Dienstag, 21. Juli 2026
Hertha BSC – Mamelodi Sundowns 1:1
Tore: 1:0 Leon Jensen (39.), 1:1 (41.)
VfB Concordia Britz 1916 – BFC Südring Amed 2:0Tore:
1:0 (47.), 2:0 (51.)Sportfreunde Johannisthal – FC Internationale Berlin II 8:0Tore:
1:0 Tom Franke (29.), 2:0 Max Hoffmann (39.), 3:0 Tom Franke (45.), 4:0 Max Mittelstädt (53.), 5:0 Nikolas Müller (58.), 6:0 Jonathan Behrend (76.), 7:0 Lukas Ferl (83.), 8:0 Jonathan Behrend (90.)TSV Mariendorf 1897 – Friedrichshagener SV 1912 6:0Tore:
1:0 Erik-Paul Pfannschmidt (5.), 2:0 Vincent Bühler (6.), 3:0 Marvin Özdal (31.), 4:0 (51.), 5:0 Adrian Pritzschke (53. Eigentor), 6:0 Jannis Krieger (84.)Pfeffersport – Köpenicker FC 2:3Tore:
1:0 Jonathan Grunert (17.), 2:0 (42.), 2:1 Nicolas Tauschwitz (60.), 2:2 Roman Ilinseer (61.), 2:3 Roman Ilinseer (80.)
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