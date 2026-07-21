 2026-07-21T12:15:24.401Z

Testspiel

Johannisthal in Torlaune, Hertha 03 souverän, KFC dreht Spiel

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 21:59 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Michael Sauer

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

Montag, 20. Juli 2026

SV Adler Berlin 1950 II – SV Süden 09 II 5:1

Dienstag, 21. Juli 2026

Hertha BSC – Mamelodi Sundowns 1:1
Tore: 1:0 Leon Jensen (39.), 1:1 (41.)

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – FC Hertha 03 Zehlendorf 1:6
Tore: 0:1 Aurel Dovenon (10.), 0:2 Matthias Steinborn (17.), 0:3 Shamil Zirarov (54.), 1:3 David Nieland (60.), 1:4 Till Plumpe (69.), 1:5 Till Plumpe (76.), 1:6 Shamil Zirarov (84.)

TSV Rudow Berlin – SG Phönix Wildau 95 3:2

VfB Concordia Britz 1916 – BFC Südring Amed 2:0
Tore: 1:0 (47.), 2:0 (51.)

Sportfreunde Johannisthal – FC Internationale Berlin II 8:0
Tore: 1:0 Tom Franke (29.), 2:0 Max Hoffmann (39.), 3:0 Tom Franke (45.), 4:0 Max Mittelstädt (53.), 5:0 Nikolas Müller (58.), 6:0 Jonathan Behrend (76.), 7:0 Lukas Ferl (83.), 8:0 Jonathan Behrend (90.)

TSV Mariendorf 1897 – Friedrichshagener SV 1912 6:0
Tore: 1:0 Erik-Paul Pfannschmidt (5.), 2:0 Vincent Bühler (6.), 3:0 Marvin Özdal (31.), 4:0 (51.), 5:0 Adrian Pritzschke (53. Eigentor), 6:0 Jannis Krieger (84.)

Pfeffersport – Köpenicker FC 2:3
Tore: 1:0 Jonathan Grunert (17.), 2:0 (42.), 2:1 Nicolas Tauschwitz (60.), 2:2 Roman Ilinseer (61.), 2:3 Roman Ilinseer (80.)

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